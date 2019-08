Programa de fiestas 2019 en Ayora: horarios y actos Ayora celebra sus fiestas del 6 al 15 de agosto y se han organizado una serie de eventos y actos para todos los públicos ALEXANDRE IBÁÑEZ MARÍ Lunes, 5 agosto 2019, 14:20

Las fiestas de Ayora están reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Provincial de la Comunidad Valenciana.

Aquí puedes consultar el programa completo de actos de las fiestas 2019 en Ayora:

Martes 6 de agosto «ENCIERRO DEL TORICO»

22:00 h. Pregón de comienzo de Fiestas desde el balcón del Ayuntamiento con la presencia de las Reinas y sus cortes de honor.

22:30 h. Pasacalles, por el recorrido tradicional, por parte de las Reinas y sus cortes de honor, los Sayones, la Charanga de la S. M. Ayorense, Pitabalet y la Comisión de Fiestas 2019.

00:00 h. Suelta de reses a cargo de la ganadería Asensi. Al finalizar, Toro Embolado por la Peña Emboladora de Ayora.

Miércoles 7 de gosto - DÍA DEL JUBILADO

10:00 h. Recepción en la Residencia de Ayora ofrecida por las Reinas y cortes de honor con las autoridades asistentes.

12:30 h. Discurso de la Reina Infantil y su corte de honor desde el balcón del ayuntamiento. A continuación, Gran Globotá en la puerta del edificio consistorial.

14:00 h. Máscleta, a cargo de Pirotecnia Valenciana, en la Plaza de la Asunción.

22:00 h. Cena Solidaria de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer en la puerta del Ayuntamiento.

00:00 h. Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la Orquesta Montecarlo.

Jueves 8 de agosto - PRIMER DÍA DE TOROS

7:00 h. Despertá tradicional a cargo de la Hermandad de los Sayones.

8:00 h. Pasacalles por el recorrido tradicional, acompañado por las Reinas y sus cortes de honor, autoridades, organización, banda de la S. M. Ayorense y demás público asistente.

9:00 h. Entrada de reses bravas y prueba de vaquillas en la plaza a cargo de la ganadería La Paloma.

11:00 h. Colchonetas hinchables en la Lonja.

19:00 h. Exhibición de ganado. Seis vacas en la Plaza a cargo de la ganadería Alberto Granchel.

00:00 h. Vaquillas y Toro embolado por la peña emboladora de Ayora en la Lonja, a cargo de la ganadería Benavent.

Viernes 9 de agosto

10:00 h. Tradicional Gazpachá en la Plaza Mayor. Habrá concurso de «Ajo mortero» y barra libre para todos los que se hayan apuntado a los gazpachos. El precio por persona será de 5 números para la rifa de 3.000€. Fecha tope para apuntarse: 7 de agosto.

11:00 h. Parque infantil acuático en el Parque de los Morerales.

20:00 h. VII Concurso infantil de emboladores con carretones. Organiza: Peña emboladora de Ayora. Inscripciones llamando al 696099417 (Chelo) hasta el 8 de agosto (máximo 5 cuadrillas).

22:30 h. Tradicional concierto de Pasodobles en el Lago a cargo de la S. M. Ayorense.

00:00 h. Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la Orquesta Ágora.

Sábado 10 de agosto - SEGUNDO DÍA DE TOROS

7:00 h. Despertá tradicional a cargo de la Cofradía de San Juan.

8:00 h. Pasacalles por el recorrido tradicional, acompañado por las Reinas y sus cortes de honor, autoridades, organización, banda de la S. M. Ayorense y demás público asistente.

9:00 h. Entrada de reses bravas y prueba de vaquillas en la plaza a cargo de la ganadería Alberto Granchel.

11:00 h. Colchonetas hinchables en la Lonja.

19:00 h. Exhibición de ganado. Seis vacas en la Plaza a cargo de la ganadería La Paloma.

00:00 h. Vaquillas y Toro embolado por la peña emboladora El pont vell de Ontinyent en la Lonja, a cargo de la ganadería Asensi.

Domingo 11 de agosto

9:00 h. Campeonato de Truque Sanguino en la peña madridista.

10:00 h. Carretones desde la Plaza de los Olmos, por la calle Empedrá, hasta la Lonja.

11:00 h. Almuerzo infantil en la Lonja. Habrá bocadillos variados y refrescos para todos los niños y niñas asistentes.

20:00 h. Gran Cabalgata de Carrozas. Inscripciones en el local de la Comisión o en la ventanilla del Ayuntamiento de Ayora. Fecha tope de inscripción: 10 de agosto.

El recorrido será: C/ Cervantes, C/ Fuentezuela, Plaza de los Olmos, Lago, Avda. Argentina, C/ López Trigo, C/ San Francisco, C/ Isidro Girant y C/ Marquesa de Zenete hasta el Ayuntamiento.

Los premios a las mejores carrozas serán:

1º 600€

2º 400€

3º200€

00:00 h. Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la Orquesta Euforia.

Lunes 12 de agosto - TERCER DÍA DE TOROS

7:00 h. Despertá tradicional a cargo del grupo de dulzainas y tabaletes Pitabalet.

8:00 h. Pasacalles por el recorrido tradicional, acompañado por las Reinas y sus cortes de honor, autoridades, organización, banda de la S. M. Ayorense y demás público asistente.

9:00 h. Entrada de reses bravas y prueba de vaquillas en la plaza a cargo de la ganadería Benavent.

11:00 h. Colchonetas hinchables en la Lonja.

19:00 h. Gran desafía de ganado entre las ganaderías Asensi y Els Coves

00:00 h. Vaquillas y Toro embolado por la peña emboladora de Ayora en la Lonja, a cargo de la ganadería Alberto Granchel.

Martes 13 de agosto - OFRENDA A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

10:00 h. Carretones desde la Plaza de los Olmos, por la calle Empedrá, hasta la Lonja.

11:00 h. Almuerzo Infantil en la Lonja. Habrá bocadillos variados y refrescos para todos los niños y niñas asistentes.

20:00 h. Tradicional ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción.

El recorrido de la ofrenda será: C/ Médico Martí la Cueva, Plaza del Granero, Lago, Avda. Argentina, C/ López Trigo, C/ San Francisco, C/ Isidro Girant, C/ Marquesa de Zenete, C/ Santiago hasta la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

23:00 h. Serenata a la Virgen de la Asunción. Al finalizar el evento habrá baile tradicional en la puerta de la Iglesia.

00:30 h. Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la orquesta Syberia.

Miércoles 14 de agosto - CUARTO DÍA DE TOROS

7:00 h. Despertá tradicional a cargo de la cofradía del Nazareno.

8:00 h. Pasacalles por el recorrido tradicional, acompañado por las Reinas y sus cortes de honor, autoridades, organización, banda de la S. M. Ayorense y demás público asistente.

9:00 h. Entrada de reses bravas y prueba de vaquillas en la plaza a cargo de la ganadería Els Coves.

11:00 h. Colchonetas hinchables en la Lonja.

19:00 h. Exhibición de ganado en la Plaza. Seis vacas a cargo de la ganadería Benavent.

00:00 h. Vaquillas y Toro embolado por la peña emboladora Cortes de Montserrat en la Lonja, a cargo de la ganadería La Paloma.

Jueves 15 de agosto - DÍA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

11:00 h. Pasacalles con las Reinas y sus cortes de honor, autoridades, S. M. Ayorense, Comisión de Fiestas y demás público asistente.

El recorrido será: Puerta del Ayuntamiento, C/ Marquesa de Zenete, C/ Miguel Molsós, Avda. Argentina, Pasarela, C/ Las Cruces, C/ San Andrés, C/ Médico Martí la Cueva, C/ Empedrá hasta la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

12:00 h. Misa solemne en la Iglesia en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción.

14:00 h. Mascletá en la Plaza de la Asunción a cargo de Pirotecnia Valenciana.

20:00 h. Procesión en honor a nuestra patrona por el recorrido tradicional.

00:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales, en el patio de las escuelas, a cargo de Pirotecnia Valenciana.