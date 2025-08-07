Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danza de los porrots LP

Programa completo de las Fiestas de Silla 2025

La Danza de los Porrots y el Canto de la Carxofa son algunos de los elementos que forman parte de su patrimonio cultural

Florencia Goycoolea

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:09

Las Festes en Honor al Santíssim Crist se celebran cada año durante la primera quincena de agosto prinicipalmente, pero hay actos y actividades que van desde el 18 de julio hasta el 13 de agosto. Es casi un mes en donde la localidad de Silla rinde homenaje al Cristo, una celebración sumamente importante para sus habitantes.

Declaradas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana. Estas fiestas están repletas de costumbres, tradiciones e historia del municipio, ofrecendo una amplia variedad de actos religiosos, culturales, deportivos, taurinos y danzas tradicionales.

Los actos más destacados son: la Danza de los Porrots, al ritmo de tabalets y dulzainas y la procesión de Cristo, la cual termina con el Canto de la Alcachofa.

Programa completo 2025

Miércoles 6 de agosto - Festividad del Santísimo Cristo de Silla

- 11:30h: Pasacalle de la Agrupación Musical La Lírica y las autoridades para recoger a las camareras del Cristo y acompañarlas a la iglesia de la Virgen de los Ángeles.

- 12:00h: En la parroquia de la Virgen de los Ángeles, solemne misa en honor al Santísimo Cristo.

- 14:00h: Mascletá.

- 20:00h: Danzas tradicionales durante la procesión con la participación de grupos locales y fallas del municipio.

- 21:30h: Adorno de la murta por parte de la Peña Caixaes.

- 22:00h: Solemne Procesión del Santísimo Cristo de Silla.

- 00:00h: Macrodiscomóvil.

Jueves 7 de agosto

- 11:00 a 14:00h: Campeonato de petanca por parejas.

- 17:00 a 19:00h: Campeonato individual de bolos.

- 19:00h: Feria infantil de juegos de agua y fiesta de espuma.

- 19:00h: Encierro infantil.

- 22:00h: Cena en la calle.

Viernes 8 de agosto

- 11:30h: Sexta concentración y entrada de peñas y Toros por el recorrido de la calle de Sant Ro.

- 14:00h: Entrada y prueba de vacas.

- 19:00h: Vacas.

- 23:30h: Espectacular décima edición del concurso de recortadores Santísimo Cristo de Silla.

Sábado 9 de agosto

- 14:00h: Entrada y prueba de vacas.

- 19:00h: Trofeo Santísimo Cristo de Silla de fútbol.

- 19:00h: Vacas.

- 20:00h: Espectacular entrada de bueyes y caballos.

- 23:30h: XV edición de juegos al Rotgle.

Domingo 10 de agosto

- 14:00h: Entrada y prueba de vacas.

- 19:00h: Vacas.

- 23:30h: Especial ganadería El Val La Puebla de Valverde.

Lunes 11 de agosto

- 14:00h: Entrada y prueba de vacas.

- 18:30h: Bou Cerril.

- 23:30h: Gran desafío de ganaderías punteras.

Martes 12 de agosto

- 14:00h: Entrada y prueba de vacas.

- 19:00h: Vacas.

- 23:30h: Desencajonada de 6 bueyes, 6 de 6 de la ganadería de Gregorio de Jesús.

Miércoles 13 de agosto

- 14:00h: Entrada y prueba de vacas.

- 19:00h: Vacas.

- 23:30h: Capea nocturna con dj.

