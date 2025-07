Programa completo de las fiestas de Picanya 2025

Luna Catalán Valencia Miércoles, 2 de julio 2025, 12:24 Comenta Compartir

Picanya afronta unas fiestas diferentes a las que estaba acostumbrada a vivir. Tras la catástrofe sucedida el pasado 29 de octubre, el ayuntamiento ha confirmado que se llevarán a cabo las fiestas locales, pero con una reducción. «Debemos recuperarnos, sin olvidar, aprendiendo del pasado, pero debemos sanar», afirmaba el Alcande de Picanya en el comunicado lanzado a través de la página oficial.

El Ayuntamiento de Picanya ha mantenido reuniones con aquellas asociaciones y colectivos vinculados al tejido festivo del pueblo, en las que han coincidido en mantener todas las actividades relacionadas con los niños y niñas, y con la cultura y las tradiciones. A pesar de ello, el programa festivo, que se llevará a cabo del tres al diez de julio, se ha disminuido respecto al de años anteriores.

Programa de fiestas de Picanya 2025:

JUEVES 3 DE JULIO

22.30 horas: Homenaje y minuto de silencio en memoria de las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la plaza País Valencià.

A continuación, se llevará a cabo un concierto organizado por la Unió Musical de Picanya.

VIERNES 4 DE JULIO

12.00 horas: Inicia la actividad festiva de las casetas de las peñas, con el comienzo de la fiesta mora y cristiana.

18.30 horas: Entrada falsa infantil. Los menores de 12 años pasearan por Av. Generalitat Valencià, C/ Ramón y Cajal, C/ Dr. Herrero, C/ Sant Josep y Pl. País Valencià, para ser rociados por parte de los vecinos con agua.

20.30 horas: Reparto de bengalas al vecindario para el recorrido de la procesión por la peña el Coet, acompañados por tabal y dulzaina.

21.30 horas: Cena de Olletes en la calle Colón. La ración de olleta cuesta tres euros y se pueden adquirir los tiquets hasta el cuatro de julio.

00.00 horas: Concierto de xaranga en el Passeig de les Lletres. Durante el descanso se dará el pregón de las peñas.

SÁBADO 5 DE JULIO

17.00 horas: Tarde de folklore en la plaza País Valencià, con la actuación de los grupos de danzas Realenc, el grupo de Dolçainers i Tavaleters y Rondalla Faitanar.

22.00 horas: XXVII Entrada de moros y cristianos en las calles Colón, Dr. Herrero, S. Josep, y en la plaza País Valencià y plaza Major.

Al finalizar, habrá un concierto con los mejores covers de Pop Rock nacional de las últimas décadas con el grupo Fan Boys. Para cerrar la noche, se continuará con música e la mano de DJ Party Penyes.

DOMINGO 6 DE JULIO

18.00 a 22.00 horas: Tarde con temática ibicenca, en el Passeig de les Lletres.

19.30 horas: Teatro familiar 'Glubs' en Pl. País Valencià, de la mano de Illana.

23.00 horas: Discomóvil 'Five 5', en el recinto de aparcamiento de camiones de la calle Alacant. Llevarán un control del acceso.

LUNES 7 DE JULIO

18.00 horas: Campeonato de pilota 2025, en la C/ Torrent i Sant Francesc. Modalidad: Galotxetes. Las inscripciones se gestionarán a través del siguiente número: 616714996.

22.00 horas: Espectáculo 'Ballant amb musicals' interpretado por la Asociación de Ballet de Picanya, en la Pl. País Valencià. Se podrá acceder con sillas para ver el espectáculo a partir de las 20.00 horas.

Al finalizar, aproximadamente a las 23.30 horas, se hará la Passà del Quadret con el siguiente recorrido: C/ Torrent 22 hasta Pl. País Valencià, C/ Major, C/ Ricardo Capella, Passarel·la, Corts Valencianes, C/ del Sol - Homenage a las víctimas de la DANA-, C/ Corts Valencianes, C/ Almassereta - Homenage a las víctimas de la DANA- Passarel·la, C/ Senyera, C/ del Pilar, C/ P. Sang, C/ Sant Antoni, C/ Sant Josep, Pl. País Valencià, Pl. Major, Pl. Constitució, C/ Ricardo Capella, C/ Sant Francesc, C/ Verge de Montserrat, C/ Bonavista 37.

MARTES 8 DE JULIO

17.00 a 20.30 horas: Parque acuático en el Parque Europa. Habrá toboganes, multisplash, deslizadores, piscina pequeña y fiesta de la espuma, entre otras.

20.00 horas: Ofrenda de flores. El recorrido comenzará en la Casa de la Cultura - C/ Bonavista 2; continuará por las calles S. Rafael, Colón, Dr. Herrero, Sant Josep, Pl. País Valencià, Pl. Major y la Iglesia.

22.30 horas: Teatro familiar de la mano de Yera Teatro con 'Meninas', en el Paseo de la Primavera.

00.00 horas: Concierto, baile y fiesta con la orquesta Tokio Band, en la Pl. País Valencià.

MIÉRCOLES 9 DE JULIO

13.00 horas: Recepción de las asociaciones, colectivos y personas que participan en la fiesta. Además, en el Centro Cultural se presentarán los libros 'Noticies de Picanya en la premsa de Valencia. La Correspondència de Valènica« de José Royo Martínez y »El naixement d'un barri. Moviment de Cases Barates a Picanya' de Fina Garcés Cubells y Sabina Garcés Lorca.

14.00 horas: Homenaje a las víctimas de la DANA con la pirotécnia 'Salve', en la plaza País Valencià.

19.00 horas: 17a muestra de teatro y música de cercavila. Itinerario: Baladre, Av. Generalitat Valenciana, C/ Senyera, C/ Verge Del Pilar, C/ Dr. Herrero, C/ Torrent, C/ Sant Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ Sant Josep y Pl. País Valencià.

22.30 horas: Procesión de la preciosísima Sangre. Los grupos de 'Danses Carrasca i Realenc' bailarán el bolero de La Sangre.

00.00 horas: Final pirotécnico en la plaza Constitució.

JUEVES 10 DE JULIO

11.00 horas: Misa a la preciosísima sangre. A continuación, besamanos en la Iglesia.

19.00 horas: 7a carrera infantil de Caixa Rural Torrent en la Av. Generalitat Valenciana. Se llevarán a cabo distintas carreras por categorias, y podrán participar los nacidos desde 2013 a 2020.

19.00 horas: Merienda para todas las personas mayores de Picanya. El encuentro será amenizado por el Trio Brillantina, en la plaza País Valencià. Para poder participar habrá que inscribirse en el Ayuntamiento de Picanya hasta el 7 de julio.