Imagen de archivo de la celebración del Mercado Medieval. José Marín

Mercado Medieval de Alaquàs 2025: horarios y actividades

La localidad valenciana dará inicio a sus fiestas el 29 de agosto

Luna Catalán

Luna Catalán

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:54

En menos de dos semanas, Alaquàs celebrará una nueva edición del Mercado Medieval que dará inicio a sus fiestas mayores 2025. Los días 29, 30 y 31 de agosto, en los alrededores del Castillo y en la plaza Constitució, se podrá disfrutar de espectáculos musicales y de fuego, dulces y embutidos, juegos de ingenio, cuentacuentos para toda la familia, y de una variada artesanía.

Entre los artesanos y colectivos participantes destacan nombres como Art_Escenpaz, Cristinita Lalala Scrap, El capricho de Raquel, HERYA, Mama África, Mi Peke Koalilla, Tololas complementos, Portacreaciones, Arte en piedra, Brujildas, Friquimonsters, Reciclarte, así como miembros de la Associació Mans Artesanes de Alaquàs o el grupo de Amigas de la Danza y el Cor de Vila.

Programación del Mercado Medieval de Alaquàs:

VIERNES 29 DE AGOSTO

19.00 horas: Apertura del mercado medieval.

19.15 horas: Cuentacuentos para los más pequeños: 'El misterio de Bella y Bestia'.

20.30 horas: Música de otra época.

20.45 horas: 'Los bufones de la corte'.

22.00 horas: Pasacalles.

22.30 horas: Espectáculo de fuego 'Las llamas de los Dioses'.

00.00 horas: 'Los señores del castillo caminan sueltos'.

00.30 horas: Pasacalles.

02.00 horas: Cierre del mercado medieval.

SÁBADO 3O DE AGOSTO

19.00 horas: Apertura del mercado medieval.

19.15 horas: Cuentacuentos 'De magia y hechicería'.

20.30 horas: Pasacalles musical.

20.45 horas: 'Peregrinos del Oriente Medio'.

22.00 horas: Pasacalles musical, 'Sueños de la Edad media'.

22.30 horas: Espectáculo de fuego.

00.00 horas: 'Los faunos llegados de tierras lejanas'.

00.30 horas: Pasacalles 'Los juglares de la música'.

02.00 horas: Cierre del mercado.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

19.00 horas: Apertura del mercado medieval.

19.15 horas: Cuentacuentos para toda la familia, 'Canta con la bestia'.

20.00 horas: Pasacalles musical.

20.45 horas: 'Llegados de Oriente'.

21.30 horas: Pasacalles musical, 'Suena la buena música'.

22.00 horas: Espectáculo de fuego.

23.30 horas: Pasacalles de clausura con música.

00.00 horas: Cierre del mercado medieval.

