Fiestas de Algemesí 2025: actos y horarios La festividad rinde honor a la Virgen de la Salud

Luna Catalán Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

Algemesí tiene todo preparado para comenzar sus fiestas en honor a la Virgen de la Salud. En tan solo dos semanas, la localidad valenciana iniciará con los ensayos para los días grandes (7 y 8 de septiembre), por lo que desde el viernes 29 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, Algemesí pondrá en marcha las tradicionales novenas a la Virgen y los ensayos en la calle de las diferentes agrupaciones.

La organización ha avisado que en caso de lluvia, las procesiones saldrán al segundo bolteo de campanas. Además, en la plaza Mayor pondrán un entablado con rampas de acceso a disposición de las personas con movilidad reducida.

Programa completo de las fiestas de Algemesí 2025:

VIERNES 29 DE AGOSTO

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

19.30 horas: Visita a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Misa en la basílica menor de Santiago Apóstol.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

09.00 a 13.30 horas: Inicio de los cursillos para preparar las músicas de las procesiones. El horario puede variar por los ensayos en la calle de los bailes.

19.30 horas: Visita a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Misa en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

19.30 horas: Visita a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Misa en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.30 horas: Ensayos por el pueblo de Las Danzas de Gigantes y Cabezudos, en la plaza de las Tres Moreras.

21.00 horas: Ensayos por el pueblo del Ball de les Llauradores, en la calle de Las Escuelas.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

17.00 a 21.30 horas: Segundo día de cursillo para preparar las músicas de las procesiones. El horario puede variar por los ensayos en la calle de los bailes.

19.30 horas: Visita a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Misa en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

17.00 horas: Tercer día de cursillo para preparar las músicas de las procesiones.

19.30 horas: Visita a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

19.30 horas: Danzas de Algemesí. Primera sesión de aprendizaje (previa inscripción), en el patio del Patronato Parroquial.

20.00 horas: Misa en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Ensayos por el pueblo Torneantes, en la plaza Cabanilles.

20.30 horas: Ensayos por el pueblo Schola Cantorum, en la Basílica Menor de Santiago Apostol.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

17.00 horas: Cuarto día de cursillo para preparar las músicas de las procesiones.

19.30 horas: Visita a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

19.30 horas: Segunda sesión de aprendizaje de las danzas de Algemesí, en el patio del Patronato Parroquial.

20.00 horas: Misa en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Ensayos por el pueblo de Muixeranga en la plaza del Mercado.

21.00 horas: Ensayos de la Nueva Muixeranga en la plaza del Mercado.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

22.45 horas: Ronda poética a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

17.00 horas: Quinto día de cursillo para preparar las músicas de las procesiones.

19.30 horas: Visita a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Misa en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Ensayo del Ball de Bastonets en la plaza de los Bastonets.

20.30 horas: Ensayos de Volantes en la plaza Mayor.

20.30 horas: Ensayo general de las danzas de Algemesí en la avda. Raval de San Roque.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

18.30 horas: Ensayo de Pastorcillas en el parque Salvador Castell (Frente al Patronato).

19.00 horas: Ensayo de Alcachofa y Arquetes en el parque Salvador Castell (Frente al Patronato).

19.30 horas: Visita a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Misa en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

22.45 horas: XXXVI Dansà a la Virgen de la Salud. Itinerario: Capilla del Hallazgo, calle de Berca, Plaza Mayor.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

10.00 horas: Ruego de los festeros y festeras y Virolai a la Virgen, en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

10.10 horas: Pliega General por todas las calles del pueblo.

19.30 horas. Visitas a la Virgen de la Salud en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Misa en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.00 horas: Pasacalle de la Antevíspera.

22.00 horas: Novena a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

22.45 horas: Fin de Novena, representación de los Misterios y Martirios, rifas y lluvia de caramelos, en la Capilla del Hallazgo.

22.45 horas: Concierto de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical en la plaza Mayor.

00.00 horas: Inicio de la Noche del Retorno, Toque del regreso (repique y vuelo), Ángelus. Campanario de la Basílica de Santiago Apóstol y 21 salvas de honor a la Virgen de la Salud. Después, Castillo de fuegos artificiales desde la terraza del ayuntamiento.

01.00 a 06.00 horas: Toque del Retorno en el Campanario de la Basílica Menor de San Jaime Apóstol.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

07.00 horas: Toque del Retorno de Alba en el Campanario de la Basílica Menor de San Jaime Apóstol.

08.00 horas: Misa en la Capilla del Hallazgo.

12.00 horas: Toque del Ángelus, Repique de la Virgen de la Salud y Vuelo General de tres paradas, en el Campanario de la Basílica de Santiago Apóstol.

17.00 a 19.30 horas: Veneración de la Virgen de la Salud en la Basílica de Santiago Apóstol.

18.30 a 19.30 horas: Venta de nardos para ofrenar a la Virgen de la Salud en la puerta del Aire de la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

19.30 horas: Traslado de la Virgen y solemne canto de Vísperas. Acompañará al canto la Schola Cantorum, en la Basílica Menor de Santiago Apóstol.

20.30 horas: Repique de la Xirivia, toque del Ave Maria en el Campanario de la Basílica de Santiago Apóstol.

20.30 horas: Misa en la Basílica Menor de San Juan Apóstol.

22.00 horas: Procesión de las promesas compuesto por Misterios y Martirios, Muixerangues, Bastoncillos, Pastorcillas, Alcachofa, Arquetes, Labradores, Cruz Barroca, Fieles con cera, Torneantes y Guión de la Virgen María 2025, Virgen María, Cirialots, andes de la volantes, presidencias.

01.30 horas: Entrada solemne de la Virgen de la Salud y castillo de fuegos artificiales.

01.45 horas: Misa de la Hermandad Sacerdotal en la Capilla del Halalzgo.

02.45 a 07.30 horas: Vela a la Virgen de la Salud en la Capilla del Hallazgo.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

07.30 horas: Toque de Alba en el Campanario de la Basílica Menor de San Jaime Apóstol.

08.00 horas: Despertà.

08.00 horas: Misa por los festeros difuntos en la Capilla del Hallazgo.

09.00 horas: Procesión de la mañana con la participación de Misterios y Martirios, Muixerangues, Bastoncillos, Pastorcillas, Alcachofa, Arquetes, Labradores, Cruz Barroca, Fieles con cera, Torneantes y Guión de la Virgen María 2025, Virgen María, Cirialots, andes de la volantes, presidencias.

12.00 horas: Entrada de la Virgen, disparada de salvas y suelta de palomas por los colombaires. A continuación, en la Basílica, Misa Mayor y después mascletà.

19.15 horas: Procesión de vuelta general con el siguiente orden: Misterios y Martirios, Muixerangues, Bastoncillos, Pastorcillas, Alcachofa, Arquetes, Labradores, Cruz Barroca, Fieles con cera, Torneantes y Guión de la Virgen María 2025, Virgen María, Cirialots, andes de la volantes, presidencias.

01.30 horas: Al llegar a la plaza Mayor, disparo de un castillo de fuegos artificiales y entrada solemne de la Virgen en la basílica. Oración y traslado de la imagen a su camarín y despido con el canto del Virolai.