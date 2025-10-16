Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Desfile de una imagen de archivo. Adolfo Benetó

Cancelada la Entrada de Moros y Cristianos de Valencia del domingo 26 de octubre

El evento fue aplazado por la lluvia, pero ahora se suspende definitivamente por problemas logísticos y de seguridad

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:20

La Junta Directiva de la Federación Valenciana de Moros y Cristianos (FeVaMiC) ha comunicado oficialmente la suspensión definitiva de la XXI Gran Entrada de Moros y Cristianos de 2025, que se iba a celebrar el 26 d eoctubre. El evento, que tradicionalmente se celebra el 9 d'Octubre, fue inicialmente aplazado por la alerta por lluvias, pero finalmente se ha decidido que debe ser cancelado por problemas logísticos y de seguridad.

El comunicado, firmado por José Rubio Rodríguez, presidente de FeVaMiC, asegura que «esta decisión, tomada con prudencia y sentido de la responsabilidad, se fundamenta en la imposibilidad de garantizar las condiciones logísticas y de seguridad óptimas en las fechas alternativas propuestas».

Rubio explica que «tras el aplazamiento inicial del 9 de octubre por fenómenos meteorológicos, las sucesivas fechas propuestas (26 de octubre y 16 de noviembre) son irrealizables al no poder contar con la plena disponibilidad de los servicios y la infraestructura necesaria para el desarrollo y máximo lucimiento del evento». «Con la cercanía de las fechas navideñas, se producen cambios en el recorrido habitual de la Entrada que hacen inviable que la llevemos a cabo», subraya.

Solución acordada y propuesta

Ante esta situación de fuerza mayor, la Junta Directiva y las Capitanías implicadas «han llegado a un consenso para proponer la solución más equitativa y viable»:

• La XXI Entrada de Moros y Cristianos y sus Capitanías se trasladarían íntegramente al ciclo de 2026, rotando todo el orden de Capitanías un año consecutivo.

• Esta propuesta será sometida a la aprobación de todas las comparsas en la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.

La Federación «agradece la colaboración de todos los departamentos municipales implicados en la búsqueda de soluciones y, especialmente, la comprensión y el respaldo unánime de las Capitanías y comparsas. Trabajaremos desde ahora, en estrecha coordinación con las instituciones, para que la XXI Entrada del 9 de Octubre de 2026 sea una edición histórica de nuestra fiesta», finaliza.

