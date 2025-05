Los otros ángeles custodios de la Mare de Déu

Los ángeles custodios que acompañan a la imagen de la Virgen de los Desamparados en el altar de la Basílica son cuatro que, además, ... en 2024 cumplieron 60 años desde que fueron esculpidos por Octavio Vicent y de José Barat. Formalmente, porque en la práctica son muchos más 'ángeles' los que honran y custodian a la patrona. Desde el rectorado, con figuras como Melchor Seguí (rector) o Álvaro Almenar (vicerrector y también canónigo celador del Santo Cáliz), hasta la Escolanía que dirige Luis Garrido, pasando por entidades como la Archicofradía –que hunde sus raíces en 1414–, la Corte de Honor, la Hermandad de Seguidores o els Eixidors. Estos últimos, identificados por sus camisetas naranja en el Traslado, son los más recientes en constituirse como organización (2010) aunque ya estaban activos en la década de los 80.

Al frente, Lorena Díaz que reconoce que todos los días pide «a la Mareta que me ayude para intentar fallar lo menos posible« y reconoce la »satisfacción« que le produce »vivir la fe con los compañeros«. Para la festividad que ya se acerca –el acto principal será este domingo– pide una cosa: »Los valencianos lo hemos pasado muy mal, pero lo que tenemos que hacer es mirar para adelante. Hay que darle gracias, hay que venir a verla y darle gracias por la gente que nos hemos quedado. Pero, sobre todo, nos ha recordado a muchos la fe, la oración y la alegría de todo lo que tenemos realmente«. Una petición que sale, además, de una afectada por la dana pues Lorena vive en uno de los municipios de la zona cero.

Otra entidad destacada, y que son clave en las visitas a los municipios que realiza la Peregrina –son sus ojos y sus hombros–, es la Hermandad de Seguidores de la Virgen, cuyo presidente es José Luis Albiach desde 2018 aunque se incorporó en 1976 por la familia, de la mano de su madre y su suegra. Estar al frente de los Seguidores es «una responsabilidad y un privilegio».

La festividad de este año se vive de manera distinta tras la dana y las visitas que la Peregrina realizó a Paiporta, Torrent y Picanya. «Es un año especial por la dana, pero, al margen de eso, los valencianos siempre se han comportado y se han volcado con la patrona y esperamos que este año sea como siempre», apunta al tiempo que añade una petición: «La protección durante el Traslado, que se haga con mucho conocimiento para que no haya ningún problema».

«Toda ayuda es bienvenida»

Manuel López es el clavario de la Archicofradía desde 2004 aunque forma parte de la asociación desde mucho antes, «gracias a don Fernando Senent, tesorero de la entidad, que quería muchísimo a la Virgen». Sufrió un ictus y, ante el temor a cometer un error, pidió a López que le echara una mano, a lo que dijo rápidamente que sí. Y así hasta hoy porque, como explica, «si uno quiere a la Virgen, está».

Recuerda, además, que «toda ayuda es bienvenida», pues realizan una importante labor en obras de caridad «a pesar de las dificultades». La Archicofradía, por ejemplo, impulsó la creación de la fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats (Maides) y realizó trabajos durante la dana. En este sentido, está ayudando a difundir la función benéfica para los damnificados organizada por la Cofradía de la Virgen de Torrent que se celebrará los días 17 y 18 de mayo en el salón parroquial de La Asunción.

«Participemos en los actos porque es manifestar nuestra devoción» Álvaro Almenar

Y como rostro visible de la Corte de Honor, María Dolores Alfonso, camarera de la Virgen desde 2019 aunque vinculada desde hace cuatro décadas. «Me lo dijo una amiga. Yo venía mucho a la Virgen desde pequeña con mis padres y al comentarme lo de la Corte pensé »Voy a acercarme«. Y fue el regalo de la vida», recuerda. Ser camarera supone «dedicarle tu vida porque la cuidas: lo que se ve y lo que no se ve, siempre pensando en Ella, lo que le hace falta, lo que no, etc. Es una satisfacción muy bonita».

Ante los próximos actos pide a los valencianos que se acerquen, «que se acerquen a ella porque les va a dar todo el consuelo del mundo. Y si no pueden venir, nosotros pediremos por ellos. Pero si te acercas a la Virgen tiene algo que te atrae. Que confíen en Ella porque no va a defraudar nunca. La madre nunca defrauda. Y Ella es nuestra madre».

Junto a todos ellos, la voz y el mensaje de Álvaro Almenar, vicerrector de la Basílica quien plantea que Valencia «nunca olvide el amor a su patrona. En estos tiempos no sabemos cuidar las cosas importantes de la vida». Y añade: «Cuidemos nuestra razón de identidad y de fe. Cuidemos con detalle el amor a la patrona, participemos en los actos porque es manifestar nuestra devoción».