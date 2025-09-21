Valencia estudia disparar una mascletà en Ibiza El Ayuntamiento está en conversaciones para organizar un evento pirotécnico como el de Madrid

La segunda jornada del viaje fallero a Mallorca ha estado marcada por una sorpresa pirotécnica. Y es que, mientras se llevaba a cabo el itinerario por la isla, el concejal de Fallas del Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, ha anunciado que se está trabajando en un convenio para disparar una mascletà en las Islas Balares, concretamente en Ibiza.

Este ha sido uno de los momentos clave del programa que ha llevado a las 73 candidatas a fallera mayor de Valencia 2026, a sus jurados, a la Fallera Mayor de Valencia 2025, Berta Peiró, y a su corte de honor hasta Mallorca, en un viaje que se ha descrito como 'Convivencia en Alta Mar'.

Ballester ha explicado que el proyecto pretende replicar la exitosa experiencia vivida en Madrid, donde una mascletà organizada desde Valencia dibujó la Senyera en el cielo. «Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni, en Ibiza, nos pidieron asesoramiento en materia de seguridad para llevar la pólvora a la isla, como ya hicimos con Policía Local y Bomberos en Madrid», ha detallado el concejal. Aunque la fecha aún está por concretar, la intención es que la mascletà sea disparada por profesionales valencianos.

A la pregunta formulada por los medios de cómo surgió la iniciativa de traer una Mascleta a Ibiza, desde la concejalía explican que todo se fragua después de haber visitado el pasado año Ibiza con las candidatas a fallera mayor de 2025. Recientemente, además, en concreto hace un mes, el concejal de Fiestas ibicenco llamó al concejal de Fallas de Valencia para solicitarle formalmente iniciar en las conversaciones para hacer posible este sueño.

De momento, según fuentes municipales, todavía no se ha hecho la reunión bilateral, pero la idea es que responsables de Bomberos, Protección Civil y Policía Local de Valencia Se desplacen a Ibiza en una fecha aún por concretar para ver todos los temas de seguridad.

A la pregunta de qué pirotécnico firmar a este espectáculo, fuentes municipales explican que el pirotécnico lo eligirán los propios organizadores de Ibiza, eso sí con asesoramiento de la delegación de Pirotecnia de la Junta Central Fallera.