El sistema de elección de los jurados de fallas y de la Exposició del Ninot, a debate en el pleno de la JCF

La sede de la Junta Central Fallera (JCF) acogerá este martes el pleno correspondiente al mes de diciembre, el último del año. Esta reunión contará ... con la presencia de Carmen Prades, fallera mayor de Valencia 2026, y sus doce compañeras de la corte de honor.

Uno de los puntos del orden del día hace referencia a la aprobación, si procede, de una propuesta para elegir a los jurados tanto de la Exposició del Ninot como de las Fallas de 2026.

No es una cuestión baladí, y más después de las críticas y escritos enviados a la sede de la Junta Central Fallera con motivo de la elección de los jurados, en este caso, de la elección de las falleras mayores de Valencia 2026.

Ahora se pondrá sobre la mesa una propuesta donde se tratará de ver cómo acotar las bases para poder optar a ser jurados, sobre todo para evitar resquicios a la hora de las incompatibilidades.

En este pleno también se podrá escuchar el programa de festejos de Fallas 2026, un calendario de actividades donde San José cae en jueves y la Ofrenda será martes y miércoles. Un calendario donde ya quedó claro, tras la votación de los presidentes, que el día 15 de marzo, noche de la plantà, no habrá verbenas al caer en domingo y buscar el descanso vecinal.

También se incluye en el orden del día la aprobación de un expediente de incidencias sobre sanciones del campeonato de fútbol 7; la presentación de una campaña de Ecovidrio para las Fallas de 2025 y el informe de presidencia.