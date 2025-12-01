Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
Celebración de un pleno de la JCF. JCF

El sistema de elección de los jurados de fallas y de la Exposició del Ninot, a debate en el pleno de la JCF

En la reunión de este martes también se dará a conocer el programa de festejos de las Fallas de 2026

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:09

Comenta

La sede de la Junta Central Fallera (JCF) acogerá este martes el pleno correspondiente al mes de diciembre, el último del año. Esta reunión contará ... con la presencia de Carmen Prades, fallera mayor de Valencia 2026, y sus doce compañeras de la corte de honor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  3. 3 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  4. 4 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  5. 5

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  9. 9

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  10. 10

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El sistema de elección de los jurados de fallas y de la Exposició del Ninot, a debate en el pleno de la JCF

El sistema de elección de los jurados de fallas y de la Exposició del Ninot, a debate en el pleno de la JCF