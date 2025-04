Un recurso de Compromís retrasa la elección de la falla municipal

Después de un merecido receso 'postfallas' la pregunta que se formulan estos días muchos falleros es cuándo se conocerá el nombre de los artistas que ... firmarán las fallas municipales de 2026 y la respuesta no es otra que todavía no hay una fecha fijada para conocer los equipos ganadores.

En un principio desde el gobierno local querían avanzar este año el proceso para dar a conocer antes a la ciudadanía los autores que firmarán los proyectos y para que los artesanos también pudieran planificarse con más tiempo el trabajo, el problema es que hay un grupo político municipal, Compromís, que presentó a principios de este mes un recurso de reposición contra las bases del concurso de las fallas municipales y en el gobierno local están a la espera de que se resuelva para poder seguir adelante con el proceso.

En el recurso, la coalición pidió revocar y dejar sin efecto las bases del concurso, aprobadas el 21 de marzo, y que volvieran a aprobarse unas nuevas. Desde Compromís explicaron en su momento que en su mandato, desde 2016 a 2023, el jurado estaba formado por profesionales del arte, diseño y la fiesta designado directamente por entidades falleras, culturales y artísticas y no ven con buenos ojos que sean los partidos con representación en el Ayuntamiento los que designen a los miembros del jurado.

Tampoco estaban de acuerdo con la proporcionalidad, ya que decían que PP y Vox, con 15 concejales tenían cuatro representantes con derecho a voto en el jurado y Compromís y PSPV, con 16 ediles tienen tres representantes.

Como Compromís pidió paralizar el proceso hasta que no se pronuncie el Consell Jurídic Consultiu, no se ha podido designar el jurado y convocarlo a la reunión para decidir los proyectos.

Si bien este pasado martes la concejala socialista Nuria Llopis sí movió ficha y decidió delegar la elección al gremio de artistas de Valencia, concretamente a través del maestro mayor, Vicente Julián García, y de la directiva Ángela Grau, ni Compromís, ni PP ni Vox han dado a conocer los nombres de los jurados, ya que al parecer están a la espera de que se resuelva el recurso, por si hay que cambiar las bases.

Cabe recordar que el pasado año fue el 16 de mayo cuando los distintos partidos, menos Compromís, hicieron público el nombre del jurado y Compromís ya decidió no participar en el elección y el 21 de mayo se hizo público que Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer se encargarían de la falla grande y José Gallego de la infantil. Este año, la concejalía de Fallas quería avanzar el proceso, pero este recurso presentado por Compromís llevará de nuevo a que el tema no se decida seguramente hasta finales de mayo.

Precisamente este parón mantiene en vilo a los artistas que han presentado proyecto para la falla municipal, ya que como algunos reconocen, están perdiendo oportunidades. La cuestión de fondo es que si no saben si harán o no la falla municipal, no pueden firmar contratos con fallas de Valencia o de pueblos, porque el proyecto de la plaza del Ayuntamiento precisa de un gran trabajo y más volumen. Algunos de ellos tienen en 'stand by' conversaciones con comisiones y otros directamente pierden las firmas de contratos por la incertidumbre presente.