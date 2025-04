Varias fallas proponen que la Crida sea sólo para falleros

Las avalanchas de público y los botellones registrados en la Crida no han gustado nada a muchas comisiones de Valencia, por eso, este martes en ... la asamblea de presidentes han sido varias las comisiones que han puesto sobre la mesa la propuesta de que la Crida vuelva a ser sólo para falleros.

El primero en lanzar la iniciativa ha sido el representante de la falla Quart-Palomar, que en el turno de ruegos y preguntas, se ha quejado del caos vivido. «La gente en la Crida de este año ha seguido entrando botellas y han armado tanto follón, porque algunos se lo toman a cachondeo, que no dejaban oír el discurso de la fallera mayor de Valencia».

Acto seguido este portavoz de la falla número 17 del censo de la Junta Central Fallera ha argumentado que «algunos se creen que esto es como en Navarra, que dan el chupinazo y todos a beber. Se está convirtiendo desde hace años la Crida en un botellón desde hace siete u ocho años y no sólo chillán, algunoso hacen corrillo para mear dentro». Por eso no ha dudado en planear que «o hacemos que en la crida sólo entre el que vaya vestido de fallero o a ver qué».

También el portavoz de la falla Fray Pedro Vives-Bilbao-Maximiliano Thous ha argumentado que «el tema de la Crida se nos está escapando de las manos. Fuimos sobre las 16.45 horas y la comisión estaba partida en dos, la fallera mayor por un lado y la infantil por otro. O nos volvemos a vestir de falleros o decidimos optar por llevar pulseras identificativas p algo para que vengan las personas que interesan a esta fiesta... y lo siento por la gente que viene de pueblso con tiempo para verla, pero igual que yo no voy, por ejemplo, a la Pobla de Vallbona a ver su fiesta de ese día, que sea sólo para Valencia porque se ponen desde el mediodía sentados en el recinto y a hacer botellón en el tiempo de espera. Sé que la Policía Nacional pasó sobre las 18.30 horas y les pidió que se levantaran, pero luego volvió a lo mismo».

El portavoz de la falla Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer también ha relatado que fueron a ver la Crida a las 16.30 horas «entramos por el puente de San José y había Policía Local y resulta que les preguntamos qué se podía entrar y qué no y nos dijeron que armas blancas y objetos contudentes no, pero bebida sí, cuando tuve que ponerme serio con mi comisión para que la gente no llevara bebida y luego me preguntaban por qué los demás entraban bebidas». Este presidente, además, pidió si se puede reservar sitio a las fallas que tengan una joven en la corte «porque luego nos juntamos todos, suben las pancartas para animar a sus representantes y no vemos nada».

También fue interesante el relato del presidente de la falla Cristóbal Sorní. Maestro Ferran Martí, ya que comentó que «llegamos a las 17.15 horas a la Crida y se produjeron dos avalanchas. En la primera de las avalanchas mi fallera mayor infantil acabó en el suelo, la tiraron, y podía haber pasado algo gordo. No sé si las avalanchas fueron porque quitaron vallas o porque la gente que se sienta en corrillos desde bien pronto se fue levantando. Porque los que van y se sientan, ocupan mucho espacio. Habría que pensar medidas extraordinarias», dijo.

Enfrentamientos

También fue muy contundente Maite Ortega, de la falla Avenida Valladolid-I. Vicente Pichó. «En la Crida mi falla no pudo cruzar el puente por la avalancha de público. Había tal cantidad de gente que hubo gente que no era fallera y que empezó a empujar a los niños. Yo y otras mujeres, porque íbamos muchas mujeres de la falla, nos tuvimos que enfrentar e hicieron el gesto de ir a pegarnos».

Por eso, también Maite Ortega pidió que «se estudie que al acto sólo puedan acceder las comisiones falleras porque la gente no respeta nada, a parte del exceso de bebida. Hay poco sitio y si entra mucha gente nos podemos ver envueltos en agresiones».

Por su parte el portavoz de Aras de Alpuente reconoció que era difícil eso de que entraran sólo los que van vestidos de falleros «porque es una fiesta abierta al mundo y no se puede limitar a los falleros, y yo ya hace años que no voy. Pero o se ponen más policías o más vallas.... y el botellón es un desmadre total».

Este portavoz fallero también quiso reconocer al concejal de Fallas, Santiago Ballester, que «también tengo que decir que el espectáculo de la Crida me pareció una maravilla. Hay que decir lo malo, pero también lo bueno».

El concejal de Fallas tomó buena nota de todo lo que había escuchado. Ha explicado que este año habían puesto más pantallas de televisión y más altavoces por la gran afluencia de gente que se preveía, También ha recordado que este año «ya habíamos tomado medidas nuevas como levantar las terrazas de los bares de la zona y cerrar o vigilar algunos bares de dentro del recinto de la Crida», pero también reconoció que «si tenemos que tomar medidas más drásticas, traeríamos las nuevas propuestas a la asamblea de presidentes».

También ha comentado que dará una «vuelta al tema de las aglomeraciones porque vimos que había mucha gente hasta en la otra parte del río y revisaremos las medidas y si se han de endurecer las medidas pues se endurecerán».

Tras escuchar de boca del portavoz de doctor Peset Aleixandre de que había policías que decían que sí podían entrar bebidas, Ballester ha respondido que la «Policía estaba informada porque una de nuestras guerras es el de la bebida. El año pasado ya nos dieron un informe con toda la bebida incautada y este año lo pediremos y lo traeremos a la asamblea». Ha añadido que no dudaba de la credibilidad de las palabras de este presidente «pero me asombra cuando hicimos levantar mesas de bares y vigilamos también algunos que quedaban dentro del perímetro».