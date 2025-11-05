Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inicio del IX Congreso Fallero, en el Palau de la Música. Ivñan Arlandis

Los puntos calientes del IX Congreso Fallero: las normas para elegir las falleras mayores, el uso de la lengua y la lucha de poderes en la JCF

El encuentro arranca con la sesión inaugural donde el concejal Ballester ha recordado a los congresistas que deja en sus manos el futuro de la fiesta y que el objetivo es «debatir, o discutir»| Los 304 participantes tendrán que votar más de 200 enmiendas y en febrero se hará un receso hasta pasadas las Fallas

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

Ahora sí que sí. Este miércoles se ha abierto el IX Congreso Fallero donde se debatirán y se aprobarán las normas que regirán el funcionamiento ... de las comisiones y de la fiesta y que se recogerán negro sobre blanco en el nuevo Reglamento Fallero.

