Los puntos calientes del IX Congreso Fallero: las normas para elegir las falleras mayores, el uso de la lengua y la lucha de poderes en la JCF

Ahora sí que sí. Este miércoles se ha abierto el IX Congreso Fallero donde se debatirán y se aprobarán las normas que regirán el funcionamiento ... de las comisiones y de la fiesta y que se recogerán negro sobre blanco en el nuevo Reglamento Fallero.

Hace 15 años que no se convocaba este órgano de revisión y de debate y serán muchos los artículos que se van a debatir, ya que la revisión del Reglamento no se ha quedado sólo en una mera actualización de los artículos para adaptarse a nuevas exigencias legales, sino que se han presentado presentado múltiples preenmiendas.

De hecho, han llegado a la fase final de debate más de 200 enmiendas a los 120 artículos de las normas que rigen a los falleros y este miércoles se ha levantado el telón en el Palau de la Música de unas reuniones de debate y votación que comenzarán este jueves 6 de noviembre y que tendrán continuidad los días 12, 13 y 20 de noviembre; el 19 de diciembre y ya, en 2026, en fechas como el 7, 8, 14 y 15 de enero y 11 de febrero.

Eso sí, a partir de ese momento se hará un receso porque los congresistas, muchos de ellos presidentes o directivos, se tendrán que volcar en la organización de los actos de sus comisiones para Fallas.

En la sesión inaugural de hoy estaban citados los 304 congresistas. Como ha explicado el presidente elegido para dirigir el Congreso Fallero, José Manuel Nieto, esta jornada estaba enfocada a explicar cómo van a funcionar las sesiones del congreso.

A esta sesión inaugural ha asistido el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, que simplemente ha hecho presencia, como un acto formal, y ha recordado a los congresistas que «deja en sus manos encomendado el futuro de la fiesta».

El edil ha explicado: «Os deseo a mayor de las suertes, venís a debatir, no a discutir y siempre quedará vuestro paso por este Congreso en la historia». Ballester ha sentenciado que «vuestra suerte será la suerte de las Fallas».

Para este jueves, por ejemplo, ya se ponen sobre la mesa de debate cuatro artículos, los referidos a las Fallas y las fiestas; las comisiones y su definición; su denominación y escudo y el domicilio social.

Ampliar El presidente del congreso fallero, José Manuel Nieto LP

Temas espinosos

En sesiones futuras habrá temas más espinosos, ya que en el anteproyecto del reglamento se incluyen ideas como que sean los propios falleros los que elijan al secretario general de la JCF, algo que ya se advirtió que podría contravenir leyes, se trata de contener las funciones del presidente de la JCF y también se propone que las normas de elección de las falleras mayores queden fijadas en el reglamento, algo que podría suponer un problema, ya que si en alguna ocasión se quiere cambiar algún aspecto, supondría tener que abrir un Congreso Fallero, con lo que ello conlleva.

Para este jueves las cuestiones de debate en principio son más de trámite, como reforzar la idea de que las Fallas fueron declaradas por la Unesco en 2016 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad o cómo se determina el nombre de una comisión, porque por lo general se hace recogiendo los dos cruces de calle donde se planta o con el nombre de la plaza.

Precisamente una de las enmiendas, presentada por José Martínes Tormo (ex secretario general de la JCF) propone que si una comisión quiere usar la denominación tradicional como oficial, debería aportar un informe emitido por un profesional de la Historia para demostrar esl respaldo documental al uso histórico de este nombre.

Otro enmendante, Rafael Ferrando, propone que cuando se habla en el artículo 1 de las Fallas y la fiesta de las Fallas se deje patente que el himno oficial de la fiesta de las Fallas se considera a todos los efectos 'El Fallero', cuya partitura fue escrita por José Serrano en 1929 y con letra que escribió Maiximiliano Thous en 1931. En este caso, busca que se reconozca «la oficialidad que se ha ganado» el himno de 'El Fallero'.

En ese mismo artículo 1, otro enmendante, Óscar Rueda, habla del uso de la lengua valenciana en las manifestaciones escritas o habladas. Apoya parte del texto incluido en el artículo previsto en el anteproyecto que hace referencia a que «se respetará y protegerá la libertad de expresión y creativa literaria de todas las comisiones falleras y sus integrantes, de manera que nadie sea discriminado por la normativa lingüística que decida emplear».

Eso sí, propone eliminar la parte del artículo que se añadió en el proceso de las mesas del anteproyecto donde se hace mención expresa a la obligación de usar exclusivamente la normativa oficial administrativa para el valenciano en los escritos. Por eso, opina que «ya la propia administración está sujeta a los principios del Estatuto y no corresponde al Reglamento Fallero imponer criterios lingüísticos normativos que excedan su marco competencial».

Esta cuestión tiene un antecedente y fue cuando la poetisa Ampar Cabrera ganó el premio Bernat i Baldoví y, por tanto, tenía el encargo de escribir los versos de las falleras mayores de Valencia en el Libro Fallero. Entonces, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, mantuvo que se tenía que atener a las normas de la AVL y al final se sometió el tema a votación en asamblea de presidentes y se apoyó a la poetisa.

Estos serán algunos de puntos que se irán debatiendo en próximas sesiones, pero en el caso de este miércoles, la primera reunión ha servido para explicar cómo se van a ir votando las enmiendas a los artículos.

Tiempos en la defensa de las enmiendas

El presidente del Congreso Fallero, José Manuel Nieto, ha agradecido las mesas precongresuales, las mesas de trabajo, del pleno y la Junta Central Fallera. Ha destacado que los congresistas «seréis los verdaderos protagonistas».

Nieto ha destacado que «el texto que surja del Congreso Fallero o será una idea de pocos, sino la ilusión de todos y un trabajo colectivo de las Fallas».

El presidente ha destacado que el «éxito del Congreso Fallero depende en buena medida de todos nosotros. Tenemos la responsabilidad y el privilegio de debatir».

También ha dejado claro que el camino del Congreso será largo y debe de estar inspirado en «cuatro pilares: la transparencia; el debate; el respeto y el consenso, que son el espíritu auténtico de las Fallas».

Ha recordado que las mesas serán «dirigidas desde la neutralidad y debe de garantizar la tranquilidad del debate y nos guiará el espíritu de la de la diferencia de opiniones y el debate sano».

Nieto ha querido dejar claro que «el debate no debe de dividirnos sino fortalecer lo que nos une». Incluso ha deseado que el colectivo salga reforzado y ha aclarado que el IX Congreso Fallero supone la responsabilidad de actualizar, revisar y decidir cóo queremos que rija las Fallas«.

Nieto ha detallado que las personas que vayan a defender una enmienda, tendrán cinco minutos para justificar la propuesta. Luego podrá haber hasta tres turnos de tres minutos para congresistas que la defiendan y el mismo tiempo para hasta tres congresistas que se muestren en contra.

Si hay testimonios en contra, el que presenta la enmienda tendrá otra vez cinco minutos de tiempo para la réplica y luego se procederá a votar cada enmienda.

A la hora de la votación, es importante destacar, que no habrá urna, ya que esto supondría retrasar el proceso a la hora de contar. Habrá cartulinas para votar a favor, en contra o para abstenerse.