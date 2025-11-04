Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ofrenda lluviosa de las Fallas de 2025. Iván Arlandis

JCF enviará cartas a medio centenar de fallas para apercibirlas por incumplir normas de la Ofrenda

Los organizadores detectaron infracciones como desfilar 3 o 4 personas por fila, cuando el mínimo es de 5; ir destacados presidentes o padres de falleras mayores y dar una vuelta con la canastilla por la plaza de la Virgen

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

Han pasado ya más de siete meses de la celebración de la Ofrenda de las fallas a la Mare de Déu, pero este martes el ... acto multitudinario fallero se ha convertido en el centro de debate del pleno de la Junta Central Fallera.

