JCF enviará cartas a medio centenar de fallas para apercibirlas por incumplir normas de la Ofrenda

Han pasado ya más de siete meses de la celebración de la Ofrenda de las fallas a la Mare de Déu, pero este martes el ... acto multitudinario fallero se ha convertido en el centro de debate del pleno de la Junta Central Fallera.

Tal como se ha puesto sobre la mesa, al menos medio centenar de comisiones, de las casi cuatrocientas existentes, incumplieron las normas de desfile de la Ofrenda, algo que llama la atención cuando son las propias comisiones las que marcan las reglas del juego y las aprueban.

Ha sido en el turno de palabras del informe del área de Festejos cuando se ha explicado el problema. Se ha detallado que medio centenar de fallas no respetaron las normas de desfile, algo que perjudica al conjunto y que, en algunos casos, se traduce en más minutos extra de desfile.

Uno de los puntos que los observadores de la JCF detectaron que se incumplió fue el segundo, referido a que las comisiones desfilarán en filas de cinco falleros como mínimo. La norma dice que se formarán «tantas filas de cinco como componentes sea posible» y las de cuatro y tres para completar, pero la realidad es que 'cazaron' a varias fallas que iban directamente en filas de tres y de cuatro, en lugar de cinco, algo que ralentiza el desfile.

Otro punto infringido es el tercero, que hace referencia a la distancia entre filas. En las normas se detalla que «la distancia entre filas será aproximadamente de tres metros, incluidos el estandarte de la comisión, la Senyera y las canastillas de flores que sean portadas», pero se detectó que había casos donde la separación era mayor.

Un quebrantamiento más de las normas de la Ofrenda es el recogido en el punto cuarto. En el articulado se dice que el presidente o presidenta de la comisión mayor «irá integrado en la primera fila de la comisión, sin que pueda ir en ningún caso delante o distanciado de los demás componentes». La realidad es que los 'ojeadores' pudieron ver cómo en varias fallas los presidentes iban destacados e incluso se ha dado en caso de varias fallas donde han sido los padres de las falleras mayores de las comisiones los que han ido destacados, cuando no es viable.

Una vez expuesto el problema, desde Festejos argumentaron que se van a enviar cartas a las sedes falleras 'incumplidoras' para personalizar las normas concretas que se han saltado.

Al parecer ya son varios los años que han producido estas anomalías y desde la JCF quieren transmitir a las comisiones infractoras los hechos que se han comprobado para que tengan conocimiento de que no han pasado por alto los incumplimientos y que no se puede consentir la repetición.

No sería descartable que, una vez hechos los envíos, luego se decida convocarlas a una reunión para analizar la situación y faltará ver si en algún caso se aplica alguna sanción. De hecho, ya ocurrió una vez, que se produjo un incumplimiento por parte de una comisión y al año siguiente se les hizo desfilar en la Ofrenda los primeros, a las 15.30 horas.

En el pleno de este martes también se ha aprobado de forma definitiva la clasificación de fallas de 2026. De este modo, ya se conoce en qué sección irá cada comisión y el presupuesto que van a destinar a la falla grande y a la infantil.

Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, las Fallas de 2026 batirán récords, ya que se plantarán los proyectos más caros de la historia. Tanto en las fallas grandes como en las infantiles, las comisiones se gastarán un total de 9.821.077 euros y es una cifra importante porque hasta ahora el récord de inversión estaba fijado en 9.415.126 euros, cantidad que costaron las fallas del ejercicio 2010, cuando todavía estaba presente el efecto de las fallas plantadas por Nou Campanar, que siempre tenía presupuestos muy altos que eran imposibles de igualar.

Arranca el congreso fallero con la presentación y debate de emiendas El concejal Santiago Ballester ha explicado que él acudirá a la cita para dar la bienvenida y «se inicia el proceso de creación del nuevo reglamento fallero» y ha añadido: «En sus manos encomendamos el futuro de la fiesta». Después de que haya concluido el proceso de elección de las falleras mayores de Valencia 2026, este miércoles empieza el congreso fallero, a las 20 horas en el Palau de la Música. Serán 304 los congresistas que están llamados a acudir a la cita donde se hará un registro de asistentes, la apertura de la sesión y la bienvenida del presidente del Congreso Fallero, José Manuel Nieto y se explicarán las normas de funcionamiento del congreso y se dará a conocer el número de enmiendas que se someterán a debate. Cabe destacar que Nieto es el presidente de la Mesa del plenario y figuran como vicepresidentes Ignacio Ballester, Amparo Serrano y María Amparo Felip. La siguiente cita será el jueves, cuando ya se presenten las enmiendas referidas al artículo 1 del reglamento fallero propuesto por la mesa de redacción y expondrán su postura los congresistas que están a favor de la enmienda y los que no y se irá sometiendo a votación cada una de las enmiendas a debate. No hay que olvidar que la Mesa que redactó el prereglamento lanzó un texto nuevo que va mucho más allá de la introducción de actualizaciones jurídicas y que entra en debates como fijar en el reglamento fallero el método de elección de la fallera mayor de Valencia, algo que dificultaría cualquier modificación futura, ya que de aprobarse la propuesta, se tendría que convocar un congreso fallero para hacer cualquier cambio. También entró en la elección del secretario general de la JCF por los propios falleros, algo que posiblemente no pase el filtro legal.

Tampoco hay que olvidar que en 2025 se plantaron las segundas fallas más caras de la historia, porque se alcanzó la cifra de 9,2 millones de euros, ahora no sólo se supera esta cantidad en 534.347 euros más, sino que además, se batirá el récord de presupuestos y se superará en 405.951 euros el anterior récord de 2010.

Las comisiones han declarado que quieren gastarse 7.280.136,5 euros en las fallas grandes, cuando en 2025 eran 6.925.613 euros; y en infantiles, las comisiones gastarán 2.540.940,5 euros, mientras que en 2025 la cifra fue de 2.361.117 euros.

El concejal de Fallas y presidente de la JCF, ha recordado en el pleno que este año la subvención para las fallas será igualmente del 30% y que el límite mínimo que deberán de invertir las comisiones para las fallas grandes será de 3.000 euros y de 2.000 euros en el caso de las infantiles.

Sección de oro y plata

En cuanto a la inversión que harán las comisiones incluidas en la sección Especial, siete de las nueve fallas grandes contarán con más presupuesto. Convento pasa de una inversión en 2025 de 250.000 euros a 260.000 euros; l'Antiga pasa de 195.000 a 200.000 euros; Exposición de 195.000 euros a 200.000 euros (porque ha subido 5.000 euros más después de que reflejara la tabla provisional); Na Jordana pasa de 180.000 euros de 2025 a 185.000 euros; El Pilar se mantiene en 180.000 euros; Almirante Cadarso pasa de 169.680 euros a 170.100 euros; Sueca sube de 164.000 a 171.500 euros; Cuba se mantiene en 110.000 euros durante su regreso de Carlos Carsí; y reino de Valencia pasa de 101.187 euros a 107.000 euros.

En la sección de plata, de las 18 fallas que compiten en Primera A, catorce suben la apuesta y cuatro la mantienen. Las inversiones se sitúan entre los 104.000 euros y los 40.000 euros. Destacan por ejemplo que Espartero encabeza la inversión con 104.000 euros (en 2025 era de 99.000): telefónica pasa de 95.500 a 100.000 euros; Avenida del Oeste crece de 88.000 a 90.000 euros; destaca el aumento de Maestro Gozalbo, al pasar de 88.000 a 99.000 euros; Grabador Esteve sube de 85.000 a 95.000 euros o Conde Salvatierra pasa de 72.000 euros en 2025 a 80.000 euros.

En cuanto a la sección especial de fallas infantiles, llama la atención la apuesta económica de Espartero, que pasa de un presupuesto en 2025 de 55.000 euros a la cifra más alta de la sección: 75.000 euros, proyecto que han encargado a Zvonimir Ostoic (Z) y con el que quieren quitar el trono a Convento.

Le sigue en presupuesto la ganadora de 2025, Convento, donde regresa José Gallego con un presupuesto de 60.000 euros ( 5.000 euros más que en 2025).

Entran en la sección Joaquín Costa, que el pasado año estaba en Primera, y la inversión de este año es de 25.000 euros y el caso más llamativo es el de la joven falla de Blas Gámez, que sube de la tercera sección a Especial con un presupuesto de 23.000 euros (cuando en 2025 invirtió 8.635 euros).

En el turno de ruegos y preguntas un delegado ha expresado que en el tema de las verbenas del centro «gracias por la mediación para que no se prohiban, pero esperamos que no nos convierta la policía en chivo expiatorio cuando se hacen verbenas en toda Valencia». El concejal de Fallas ha respondido que la «Policía lo que vigilará es que no se monten verbenas ilegales que den mala imagen a las comisiones que sí realizan perfectamente las verbenas».

El edil también ha dicho que en breve habrá reunión en la sede de JCF con las 41 fallas interesadas en tener un crédito para reformas en casales.

Ballester también ha dicho que la imagen de las Fallas 2026 se presentará el lunes 10 en el Centro Cultural del Carmen y día 11 habrá una reunión con las fallas del concurso de luces.

También se ha comentado que el programa de festejos de las Fallas de 2026 se llevará al pleno de diciembre.

Por último, el edil ha comentado que hasta ahora sólo han presentado los permisos 52 fallas para actividades y carpas y 21 para churrerías cuando el plazo tope acaba el 30 de noviembre.