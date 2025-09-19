En el Pilar ya están listos para la final de truc y dominó
La gran final en este veterano casal tendrá lugar el 2 de octubre
L. S.
Valencia
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:48
El casal de la falla Plaza del Pilar se ha vuelto a convertir en punto de encuentro de falleros, medios de comunicación y colaboradores para ... dar el pistoletazo de salida a la 30.ª edición del Open de Truc y Dominó, torneo que rinde homenaje a Víctor Monzón Jarque, presidente de la comisión durante más de tres décadas.
En un emotivo acto de presentación, la fallera mayor de Valencia 2025, Berta Peiró García, y la fallera mayor 2026 de la falla Plaza del Pilar, Leyre Güil Barberá, ejercieron como madrinas de esta especial edición. Ambas realizaron los saques de honor en truc y dominó, dando inicio simbólico a las partidas que comenzarán el próximo lunes 22 de septiembre.
Novedades
El campeonato introduce este año un formato inédito: una fase inicial con sistema Champions, que permitirá a todas las parejas disputar el máximo número de partidas antes de pasar a las eliminatorias directas. La gran final tendrá lugar el 2 de octubre, poniendo el broche de oro a dos semanas intensas de competición y hermandad fallera.
El presidente de la comisión, José Javier López Llop, cerró el acto destacando la importancia del torneo en la vida social de la falla: «Este 30 aniversario es posible gracias a todos los que nos han acompañado y apoyado en estos años. Vuestra colaboración nos da fuerzas para seguir creciendo como comisión y engrandecer nuestra fiesta».
No hay que olvidar que el Open de Truc y Dominó de la falla Plaza del Pilar se ha convertido, tras tres décadas, en uno de los torneos más emblemáticos de la ciudad, reuniendo a centenares de participantes, vecinos y amigos que hacen de la competición un auténtico referente de la convivencia fallera.
