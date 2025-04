Pere Borrego deja la presidencia de Na Jordana después de 25 años

Redacción Valencia Jueves, 17 de abril 2025, 10:33 Comenta Compartir

Pere Borrego Pitarch deja la presidencia de Na Jordana. Este miércoles, durante la tradicional Junta de disolución y composición de la comisión, los falleros y falleras de Na Jordana vivieron un momento histórico cuando uno de los presidentes más emblemáticos de la comisión se despidió oficialmente de la presidencia, después de 25 años liderando con pasión, dedicación y un profundo amor por la fiesta fallera.

En su emotivo discurso de despedida, Pere quiso agradecer a todos los componentes de la comisión el trabajo y la dedicación demostrada durante este período tan significativo. Reconoció que, tras un cuarto de siglo al frente de Na Jordana, «los años pasan factura», y que ha llegado el momento de dar paso a nuevas personas y generaciones, capaces de afrontar con ilusión y responsabilidad el futuro de una marca tan importante dentro del mundo fallero como es Na Jordana.

La Junta Gestora

Consciente de la importancia de garantizar una transición sólida y con garantías, Pere propuso la creación de una Junta Gestora formada por cinco falleros y falleras que, desde diferentes ámbitos, siempre han estado ligados al día a día de Na Jordana, demostrando compromiso, experiencia y un profundo sentimiento de pertenencia.

Los integrantes de esta nueva Junta Gestora son:

• Jose Vicente Llopis Garcia

• Paco Bartual Valls

• Enrique Ángeles Iborra

• Pere Borrego Alcaide

• Núria Llopis Borrego

«Cinco personas que representan diferentes generaciones, perfiles diversos y trayectorias complementarias, pero unidas por un mismo sentimiento: el orgullo y la responsabilidad de trabajar por Na Jordana», explican en Na Jordana.

«Desde la comisión queremos agradecer públicamente y de corazón a Pere Borrego su legado. Su capacidad de liderazgo, su visión de futuro y su manera de entender y vivir las Fallas han dejado una huella imborrable. Gracias a él, Na Jordana ha mantenido viva su esencia, ha apostado por la innovación y la reflexión dentro del mundo fallero, y ha consolidado su posición como una comisión de referencia cultural, artística y social. Hoy comienza una nueva etapa. Y con ella, el compromiso renovado de seguir cuidando, proyectando y haciendo crecer Na Jordana con la misma pasión que nos ha guiado durante estos últimos 25 años. Gracias, Pere. ¡Arriba Na Jordana!», concluyen.

El dicurso de despedida de Pere Borrego

Este es el discurso íntegro de Pere Borrego, en valenciano.

DISCURS DE COMIAT COM A PRESIDENT DE LA FALLA NA JORDANA EXERCICI 2024-2025

Estimades Companyes i Companys

Arriba el moment de tancar una etapa que ha estat, sens dubte, una de les més intenses, emotives i enriquidores de la meua vida. Hui em dirigisc a vosaltres no només com a president que es despedeix del càrrec, sinó com a company orgullós d'haver compartit amb vosaltres un tros tan important de la nostra història col·lectiva.

Quan vam començar aquest exercici, sabíem que teníem al davant un repte majúscul: celebrar com cal el 75 aniversari de la nostra estimada falla Na Jordana. I no sols ho hem aconseguit, sinó que ho hem superat amb escreix. Hem fet memòria, hem reconegut el camí recorregut i hem sabut projectar el nostre esperit cap al futur amb força i il·lusió.

Tot açò ha sigut possible gràcies a vosaltres, a cada membre d'aquest col·lectiu. A la comissió, als artistes, als col·laboradors, als que treballen en silenci i als que estan sempre en primera línea recolzant-me. A tots vosaltres: gràcies de tot cor. Sense el vostre esforç, la vostra passió i el vostre compromís, res del que hem viscut hauria sigut possible.

Els premis que hem obtingut enguany no són només un reconeixement extern, sinó un reflex del treball ben fet, del verí per la festa i de l'esperit innovador i valent que sempre ens ha caracteritzat. Cadascun d'ells porta el nom de Na Jordana gravat amb orgull, però també el nom de cada un de vosaltres.

*3r. Premi de la Secció Especial de les falles de la ciutat.

*1r. Premi de la Secció Tercera de les falles infantils

*2n.Premi del LLibret l'ús del valencià de la G.V.

*1r. Premi de Presentacions Falleres i dos premis

Al Millor Actor: Guillem Borrego

i Millor Direcció

*3r. Premi de Teatre Categoria Juvenil i Saragüells

Al Millor Actor Principal: Guillem Borrego

A la Millor Actriu Principal: Aitana Miralles

Al Millor Actor de Repartiment: Guille Villena

A la Millor Actriu de Repartiment: Maria Albella

*4t.Premi de Teatre Categoria Tercera i Saragüell

Al Millor Actor: Vicent Borrego

*I els diferents premis dels campionats de les competicions esportives, Amb aquesta celebració tan especial, tanquem un cicle històric. Però, com tota gran història, aquest final és també un nou començament. Una nova etapa s'albira per a Na Jordana, plena d'oportunitats, d'idees noves i d'energia renovada. Hui no sols acomiadem un capítol gloriós, sinó que escrivim la primera línia del que, estic segur, serà un futur encara més brillant.

Ha sigut un honor representar-vos, però el vertader privilegi ha sigut compartir aquest camí amb vosaltres.

Me'n vaig amb la tranquil·litat d'haver-ho donat tot, amb errors, per descomptat, però sempre amb la intenció de sumar.

M'en vaig i m'emporte l'afecte d'aquesta gran família i la satisfacció d'haver compartit una etapa que, per a mi, ha sigut inoblidable.

Me'n vaig amb el cor ple de gratitud i amb la seguretat que el futur de Na Jordana està en les millors mans possibles.

Gràcies per la confiança, pel respecte i per haver-me permés viure aquesta responsabilitat amb tanta passió. Ara, done pas a nous temps, noves idees, nous somnis... però sempre seré un Jordaner més, disposat a continuar remant sempre que m'ho permitixca la meua salud, sempre estaré al vostre costat, i sempre amb l'orgull de pertànyer a aquest gran col·lectiu.

Un col·lectiu, que batega amb força des de fa 75 anys i que continuarà fent-ho amb pas ferm i amb identitat pròpia.

Gràcies, Moltes gràcies per tot. Sempre: AMUNT NA JORDANA

Temas

Fallas