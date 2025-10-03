Reencuentro de falleras mayores de Valencia en el Palacio de la Exposición Las máximas embajadoras de la fiesta de varias décadas se dan cita en la presentación del libro de Julio Tormo que recoge las anécdotas de hechos históricos como la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial o la suspensión de la fiesta por el Covid

El Palacio de la Exposición se ha convertido este viernes en un escenario incomparable para el reencuentro de falleras mayores de Valencia de diversas décadas. Todas ellas se han dado cita para estar presentes en la presentación de libro oficial que el Ayuntamiento de Valencia dedica a las máximas embajadoras de la fiesta con unas anécdotas cuidadosamente narradas por el periodista Julio Tormo.

En esta ocasión, se ha dado a conocer el tercer volumen, que incluye entrevistas con las falleras mayores de Valencia desde 2015, con Estefanía López, y hasta 2025, con Berta Peiró.

Son muchas las falleras mayores que han acudido a la cita, incluso Elisa Lassala, fallera mayor de Valencia 1070, que se ha desplazado desde Madrid y el acto ha sido presidido por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

El presente volumen tiene 340 páginas y, tal como detalla Julio Tormo, en esta ocasión «se habla de una década fallera apasionante con cambios de gobiernos, desde Rita Barberá, a la colación de Compromís y PSPV con Joan Ribó y ahora con María José Catalá».

Para hacer posible esta obra, el periodista se ha entrevistado con las falleras mayores de Valencia de esta década. «Ellas mismas me han proporcionado 25 fotografías que querían que inmortalizáramos en el libro y también hay fotos aportadas por Antonio Cortés y por Rafa Cartagena».Según Tormo, «las entrevistas incluyen anécdotas muy personales, como cuando Rocío Gil (FMV 2018) se enteró de la enfermedad terminal de su padre tres días antes de la exaltación.

Portada del libro; Berta Peiró en su Ofrenda lluviosa y rocío Gil y Daniela Gómez de los Ángeles, con el Tribunal de las Aguas y Joan Ribó. JCF/ LP

También se narra que Consuelo Llobell (FMV 2020-2021) cuenta que se enteró de la suspensión de las Fallas por la pandemia por Covid por la televisión«.

En la obra no faltan historias «como las dos Cridas que hizo Raquel Alario, una a final de año por la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la Crida de febrero».

Rueda de prensa tras la suspensión de las Fallas, con Consuelo Llobell (FMV 2020-21) y plantà al tombe tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial. Irene Marsilla

También se incluye la anécdota de que Alicia Moreno (FMV 2016) «tuvo que pasar ante la Mare de Déu, el día de la Ofrenda, con 40 grados de fiebre».

Tormo recuerda que falleras mayores como Laura Mengó (FMV 2023) «llegó a tener tres presidentes de la Junta Central Fallera: Carlos Galiana, Pere Fuset y Santiago Ballester».

Y tampoco olvida que Berta Peiró (FMV 2025) tuvo una Ofrenda muy lluviosa «y tanto ella como su corte decidieron pasar ante la Virgen sin paraguas alguno». También se habla de la ayuda que Berta y su corte prestaron a los afectados por la dana y las visitas a los casales afectados.

El periodista indica que ha invertido un año en hacer este trabajo «donde hablo con las falleras mayores de Valencia y quiero destacar que no hay un máster o escuela para ser FMV y cada una al final sabe afrontar lo que les surge en el año, sea una suspensión de las Fallas, el trágico incendio de Campanar a unos días de la Crida o días de lluvia».

En este libro se recogen los discursos íntegros de todos los mantenedores de las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia desde 2015 a 2025 «y también recoge las crónicas de actos en el que se han dado cita varias falleras mayores de Valencia, como en la crida del Patrimonio; el homenaje del 50 aniversario de El Corte Inglés; el homenaje que Toni Gaspar hizo en la Diputación de Valencia a las embajadoras de la fiesta o la dos recepciones que ha hecho María José Catalá en el Salón de Cristal o, por ejemplo, la inauguración de la plaza que lleva el nombre de las Falleras Mayores de Valencia».

Tormo detalla que en Valencia hay «tres símbolos muy respetados como son la Real Senyera, la Virgen y las Falleras Mayores de Valencia y este libro las ensalza y descubre sus vivencias».En este tomo, además, se incluye un dispositivo con el primer tomo dedicado a las falleras mayores de Valencia desde 1931 hasta 2005 y el de 2005 a 2015.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que so « existiera el Nobel de las Fallas, Julio Tormo lo tendría desde hace décadas porque lo ha sido todo en nuestra fiesta».

También se ha dirigido a todas las embajadoras de la fiesta presentes y ha asegurado que ser «fallera mayor de Valencia, es un compromiso de por vida con tu ciudad, para siempre eres embajadora de las Fallas y también de Valencia, una entrega altruista en el que comienzas dedicando un año de tu vida entero pero que continúa para siempre».

Por eso, tal como ha recordado, «esta ciudad siempre ha estado y estará en deuda con ellas. Por eso, desde este Ayuntamiento creímos necesario que una de nuestras plazas llevara el título que les representa y el pasado mes de marzo descubrimos la placa de la Plaza Falleras Mayores en una de las zonas más bellas de la ciudad, junto al Jardín del Turia.

Elogios de Catalá a cada una de las falleras mayores de Valencia

También ha tenido tiempo de elogiar a las falleras mayores de Valencia protagonistas del libro. De Estefanía López ha recordado que fue la fallera mayor de Valencia «del 75 aniversario de Junta Central Fallera, la que tuvo el privilegio de compartir la ofrenda con el resto de Falleras Mayores y cortes de honor de la historia».

De Alicia Moreno ha explicado que alcanzó el reinado con 30 años, «récord que no ha sido batido y que la llevó unos pocos años después a convertir su sueño en realidad, dedicarse al mundo de la indumentaria».

Catalá ha añadido que Raquel Alario «es Patrimoni, ella fue la que disfrutó de dos cridas, la habitual y unos meses antes la extraordinaria porque las fallas fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad».

De Rocío Gil, que ahora es concejala en su gobierno, ha destacado que es «más que una amiga, más que una compañera, además de mi consejera fallera. Su año estuvo marcado por las mujeres, mantenedoras, diseñadoras o pirotécnicas y ese protagonismo en femenino sigue hasta la actualidad al llevar las políticas de igualdad, entre otras muchas de sus responsabilidades».

En el caso de Marina Civera, ha detallado que fue «de las últimas en recibir la llamada en su casa, algún día nos tendréis que contar cómo se quedaba todo después de esa noche de tsunami fallero».

También dijo que hablar de Consuelo Llobell iba ligado a los dos años y dos reinados debido a la pandemia, «el discurso más duro de su vida el de suspender la semana fallera, pero a mí me ganó con una frase de su discurso de despedida: «gracies mamà per cada volta que m'has nomenat Fallera Major de València posant-me la banda», un homenaje a las que siempre están ahí». Como ha sido ya mamá, Catalá indicó que ahora podrá inculcarle «a su hija su amor por la fiesta y por Valencia».

De Carmen Martín aeguró que fue la fallera mayor de Valencia «que cuando nos quitaron las mascarillas descubrimos su sonrisa contagiosa, que nunca se apaga» y añadió que tuvo «el privilegio de estar en el Vaticano y que el Papa Francisco reconociera a las falleras, porque somos una fiesta que traspasa fronteras».

En el caso de Laura Mengó, explicó que siempre «ha sido una mujer valiente, que rompe moldes, que se supera y que ha conseguido todo lo que se ha propuesto y atreverse con el color negro para el espolín demuestra la personalidad arrolladora de Laura».

De María Estela Arlandis destacó que ha sido «mi primera fallera mayor, con ella he vivido mi primera llamada como alcaldesa, mi primer Palau, mi primera mascletà… y muchas más, las dos vivimos a la par muchas sensaciones y ella me lo ha hecho todo sencillo».

De la fallera mayor de Valencia 2025, Berta Peiró, indicó que es «una demostración de solidaridad inmensa que ha sabido estar junto a Valencia en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia», en referencia a la dana y añadió que será «la primera FMV del Roig Arena, has batido récords una de las cridas más numerosas y 12.000 falleros escuchando cómo les dabas las gracias».

Recordó a todas ellas que ser «fallera mayor de Valencia no termina, es para toda la vida». Les recordó que el Ayuntamiento es el casal de todas ellas «y siempre os recibiremos con las puertas y el balcón abiertos a todos vosotras».