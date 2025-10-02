¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?

La Junta Central Fallera tendrá que buscar con urgencia un nuevo indumentarista oficial, ya que Jorge Fabuel, propietario de la firma 1700 Indumentaria Valenciana ha decidido renunciar al encargo ... .

La decisión la ha comunicado esta misma semana al organismo fallero, dos días después de la celebración de la gala de elección de aspirantes a falleras mayores de Valencia 2026.

Según Fabuel ha sido este martes cuando ha presentado la renuncia por via telemática a la Junta Central Fallera, si bien según fuentes municipales consultadas, a estas horas tenían constancia verbal, pero no de la recepción del escrito.

Como era la única empresa que había para esta tarea, la concejalía de Fallas tendrá que mover ficha con prontitud, ya que el 13 de octubre es la 'telefonada' de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a las próximas embajadoras de las Fallas, y desde ese momento ya se pone en marcha toda la maquinaria para tomar pruebas, rematar el tejido de las telas y la confección de los jubones y faldas.

Tal como explica el propio indumentarista, Jorge Fabuel, «he decidido renunciar poque no me encuentro con fuerzas e ilusión para afrontar este encargo que partió del Ayuntamiento con el volumen de trabajo que tengo en mi taller y he decidido centrarme en mis clientas. Doy un paso atrás para volcarmen en la multitud de encargos de mi clientela».

Justificación

En el escrito de renuncia, desde la firma 1700 Indumentaria Valenciana detallan que habiendo sido notificada la formalización del contrato administrativo del lote nueve, «esta empresa se ve en la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución del mismo por circunstancias operacionales sobrevenidas».

Y acto seguido, comunica formalmente su propósito de resolución del contrato.

Del mismo modo, exponen que se trata de incumplimiento comunicado «en una fase muy temprana de la ejecución», ya que no se han tomado pruebas ni empezado a confeccionar los trajes encargados, y se añade en el escrito que «con el fin de mitigar los posibles perjuicios para el organismo, solicitamos que se proceda a la resolución del contrato de forma ágil y se apliquen las penalidades previstas».

Entre ellas estarían, según ha podido saber este periódico, la incautación y pérdida de la garantía definitiva constituida por importe de 575,90 euros a favor del organismo.

También reconocen que podría dar lugar a la imposición «de cualesquiera otras penalidades que resulten de aplicación conforme a la legislación vigente y a los pliegos», eso sí añaden que solicitan «que se apliquen las penalidades en su grado mínimo dada la comunicación inmediata y la mínima afección causada hasta la fecha».

Acto seguido se ponen a disposición de la Junta Central Fallera para colaborar en el proceso de nueva adjudicación del lote 9, facilitando toda la información que le sea requerida para que el servicio pueda ser cubierto a la mayor brevedad.

Dos alternativas

Desde el organismo de la JCF, en cambio indican que están a la espera de recibir la renuncia formal, para poder decidir los siguientes pasos. Aseguran que primero hay que estudiar y leer en qué consiste o se justifica la renuncia.

Una vez se tenga la explicación, según estas mismas fuentes, se verán las opciones para resolver este asunto. En principio, podría optarse por una adjudicación directa, con un procedimiento abreviado sin publicidad, ya que no hay que perder de vista que en 12 días se producirá la 'telefonada' a las falleras mayores de 2026 y lo lógico es que poco tiempo después se tomen medidas a las protagonistas para entregar las telas y confeccionar las prendas.

Y otra opción posible sería realizar un contrato menor, pidiendo a un mínimo de tres empresas que presenten presupuesto, y habría que estudiar las ofertas y adjudicar.

Otras renuncias de indumentaristas oficiales

Aspirantes a fallera mayor e infantil de Valencia 2026. JCF/ Armando Romero

Tras publicar la noticia LAS PROVINCIAS, cabe recordar que no es la primera vez que un indumentarista renuncia a realizar los trajes de las cortes y la fallera mayor, una vez adjudicado el concurso.

A principios de la década de 2000, en el año 2003, estaba previsto que fuera la firma de indumentaria ZEL, que estaba en la avenida del Oeste, una firma que ya no existe tras la jubilación de los propietarios pero que era de gran renombre e incluso vistió en varias ocasiones a Nuria Llopis (FMIV 2006), también renunció a confeccionar los trajes de la corte infantil.

La renuncia se produjo en los días posteriores a la gala de elección de candidatas a falleras mayores de Valencia, entonces un acto que se celebraba en el Velódromo Luis Puig de Benimàmet. Consultado el tema con su propietaria ya jubilada, Charo Cebrián, recuerda que se produjo «por distintas circunstancias personales y familiares de salud».

Ya, más recientemente, en 2019, la indumentarista Esperanza Pradas, también renunció a la confección de los trajes de la fallera mayor de Valencia y su corte, pero en esta ocasión en una fase más avanzada del proceso, porque ya estaba en marcha el proceso de costura, fue en diciembre, cuando quedaba poco para el estreno del segundo traje oficial de las embajadoras de la fiesta en la gala de la cultura.

Entonces se dijo que la renuncia fue por motivos personales y de salud, también para dedicarse en exclusiva a sus clientas e incluso hizo un comunicado pidiendo perdón. Tras la renuncia, se hizo un procedimiento negociado sin publicidad por trámite de urgencia y se contrató con otra empresa. Y la Junta Central Fallera hizo un comunicado donde decía que aceptaba la renuncia «como ejercicio de responsabilidad para salvaguardar el interés de las fallas».

Hay otros ejemplos de actuaciones de urgencia que ha tenido que hacer la JCF, sin ir más lejos en 2024, ya que más de la mitad de los encargos que salieron a concurso quedaron inicialmente desiertos y se tuvo que recurrir al procedimiento abreviado.

Al principio no tenían para las infantiles no telas, ni zapatos, ni manteletas para el segundo traje oficial ni nadie que cosieran los 26 trajes. Y, en el caso de las mayores, no contaban con empresas para hacer los zapatos, ni manteletas del segundo traje ni quien cosiera este segundo traje oficial.

Finalmente se decidió dividir la elaboración de los trajes en cuatro talleres, por épocas del traje y por corte mayor e infantil.

Indumentaristas que sí estarán este año

Cabe recordar que este año el primer traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte lo realizará La Joia Indumentaristas, que ya formó parte de la lista de indumentaristas oficiales hace unos años.

En cuanto al lote de las representantes mayores, el primer traje oficial será obra de Montaña Caballero, que como anécdota es la firma de la madre de una de las jóvenes elegidas en la gala del Roig Arena, Paula Castell y, por tanto, podrá vestir a su hija. Se trata de una empresa que el pasado año se estrenó como indumentarista oficial de los segundos trajes, pero en aquella ocasión, de las más pequeñas.

En cuanto al segundo vestido, El Vestidor Faller vuelve como indumentarista oficial para confeccionar los del siglo XVIII de la fallera mayor de Valencia y su corte de honor, además de los corpiños negros.

En cuanto al suministro de las telas para las cortes de honor, Compañía Valenciana de la Seda será la encargada de tejer los sueños de las más pequeñas. Esta empresa pondrá los tejidos de los dos trajes oficiales de la corte infantil, así como también las de los dos corpiños de manga larga, el del primer traje oficial y el del corpiño negro. Además, el tejido del segundo traje oficial de la máxima representante infantil de la fiesta también saldrá de sus telares.

Respecto a la corte de honor de la fallera mayor de Valencia, será Sedería Tradicional Valenciana quien, con su experiencia, se encargue de las telas que lucirán durante todo su reinado. Como en el caso de las infantiles, Sedería Tradicional Valenciana suministrará las telas de los dos trajes oficiales, las de los corpiños de manga larga y el tejido del segundo traje oficial de la fallera mayor de Valencia.

Los espolines volverán a salir de los talleres Vives y Marí, donde tras la llamada acudirán las falleras mayores de Valencia 2026 para escoger el color de la seda que se tejera a mano.