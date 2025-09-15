En octubre se abre la veda para pedir los permisos falleros de carpas, buñolerías y mercadillos

Una vez pasado el periodo vacacional y con las pruebas de los jurados a las aspirantes a falleras mayores de Valencia 2026 en marcha desde ... el pasado fin de semana, se demuestra que la fiesta fallera ya inicia la cuenta atrás para las Fallas. Buena prueba de ello es que en el mes de octubre se abrirá ya la veda para que las comisiones puedan empezar a presentar las solicitudes y permisos de las instalaciones que saldrán a la calle.

De hecho, la Junta de Gobierno del pasado viernes aprobó las directtrices para la tramitación de la autorización de actividades e instalaciones de las comisiones en dominio público para las Fallas de 2026.

Una de las novedades es que las comisiones de Valencia podrán empezar a solicitar los permisos tras el puente de octubre.

En concreto, los plazos de solicitud para pedir la zona de fuegos, zona de actividades y carpas falleras comienzan el 13 de octubre y se podrán solicitar hasta el 30 de noviembre. En el caso de las manifestaciones festivas con artículos pirotécnicos, el pazo estipulado será el de los 30 días naturales de antelación, como mínimo.

Para los puestos de buñuelos y masas fritas, las comisiones de Valencia podrán pedirlo desde el 13 de octubre y hasta el 30 de noviembre y esa misma fecha es la estipulada para la petición de mercadillos y puestos de venta y/o consumo de alimentos.

Un dato nuevo es que las comisiones que vayan a instalar estructuras tipo 'truss', como las empleadas para cubrir las fallas infantiles o pàra sustentar cualquier tipo de cartel o pantalla tienen que informar de su instalación y de dónde se ubica.

En los planos tienen que quedar recogidas todas las instalaciones que se vayan a poner, además, de la citada estructura tipo 'truss', también las jaimas, contenedores de almacén, baños, escenario y entarimado o vallas.

Las comisiones que realicen cualquier cambio , respecto a las instalaciones autorizadas en las anteriores Fallas, deberán de presentar planos actualizados. Como en el geoportal está grafiado todo lo autorizado en el pasado ejercicio, se debe de informar también de cambios como si se disminuye a aumenta el número o metros de mercados ambulantes o paradas de venta de alimentos; cuando se haya producido la reurbanización que modifique la planta varia de la zona en la que se soliciten autorizaciones o cuando se deje de instalar mercado ambulante o pradas de venta de alimentos.

Una vez más se recuerda que las carpas no pueden exceder la altura de seis metros y que las carpas con longitud máxima igual o inferior a 25 metros tiene que contemplar una zona libre de ocupación de longitud igual o mayor que 10 metros y anchura igual o mayor que 5 metros en ambos frentes. Y «se garantizará una ruta de aproximación de los vehículos de bomberos desde una vía urbana de circulación fluida a la zona de carpa u otras instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.

En el caso de los puestos de masas fritas y buñuelos, no excederán los 8 metros de largo por tres metros de ancho y una altura máxima de 3,5 metros «concentrándose en cada caso el total de la superficie autorizable a través del informe preceptivo de la Policía Local».