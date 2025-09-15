Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
Estructura tipo 'truss' de la falla Plaza de la Reina. LP

En octubre se abre la veda para pedir los permisos falleros de carpas, buñolerías y mercadillos

Las comisiones también tendrán que informar si ponen estructuras tipo 'truss' para cubrir las fallas, carteles o pantallas

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:54

Una vez pasado el periodo vacacional y con las pruebas de los jurados a las aspirantes a falleras mayores de Valencia 2026 en marcha desde ... el pasado fin de semana, se demuestra que la fiesta fallera ya inicia la cuenta atrás para las Fallas. Buena prueba de ello es que en el mes de octubre se abrirá ya la veda para que las comisiones puedan empezar a presentar las solicitudes y permisos de las instalaciones que saldrán a la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  2. 2

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  3. 3 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  4. 4 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  5. 5 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  6. 6 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  8. 8 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Sueca ya tiene su rey de la paella: Tomás Angulo, de Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En octubre se abre la veda para pedir los permisos falleros de carpas, buñolerías y mercadillos

En octubre se abre la veda para pedir los permisos falleros de carpas, buñolerías y mercadillos