Este es el obsequio que han entregado Carmen Prades y Marta Mercader al arzobispo de Valencia

carmen Prades y Marta Mercader, junto al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.

Martes, 11 de noviembre 2025

Las máximas representantes de las Fallas, Carmen Prades y Marta Mercader, han comenzado la agenda de visitas institucionales y a las autoridades valencianas.

Acompañadas por ... el secretario general de la Junta Central Fallera, Nico Garcés, han visitado al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.

El arzobispo ha recibido a las falleras mayores de Valencia de 2026 y se ha interesado por saber cómo llevan el año de representación. Además, les ha deseado unas buenas Fallas y felices fiestas de Navidad. Recepción en el Palacio Arzobispal de las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader. JCF/ Armando Romero Benavent también les ha explicado su función pastoral en toda la diócesis y les ha entregado a ambas una imagen de la Mare de Déu. En esta visita al Palacio Arzobispal Carmen y Marta han entregado a Benavent una pieza numerada realizada por el artista Sergio Amar que representa la esperanza de las Fallas. Se trata de una mano que sujeta a un 'bebé llama'. En este caso, la mano simboliza la Esperanza y el bebé representa a las Fallas.

