Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tellado avanza que Feijóo dará a conocer «rápido» su candidato para sustituir a Mazón tras «consultar» con el PPCV
carmen Prades y Marta Mercader, junto al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent. JCF/ Armando Romero

Este es el obsequio que han entregado Carmen Prades y Marta Mercader al arzobispo de Valencia

Las falleras mayores de Valencia 2026 han comenzado la agenda de visitas institucionales en el Palacio Arzobispal

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:17

Comenta

Las máximas representantes de las Fallas, Carmen Prades y Marta Mercader, han comenzado la agenda de visitas institucionales y a las autoridades valencianas.

Acompañadas por ... el secretario general de la Junta Central Fallera, Nico Garcés, han visitado al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  7. 7 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  8. 8

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  9. 9 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  10. 10

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Este es el obsequio que han entregado Carmen Prades y Marta Mercader al arzobispo de Valencia

Este es el obsequio que han entregado Carmen Prades y Marta Mercader al arzobispo de Valencia