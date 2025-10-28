Tonos empolvados y repletos de luz para las telas de la corte de Carmen Prades

La rueda de los actos falleros ya es imparable. Si a mitad de mes los valencianos conocían el nombre de las dos embajadoras de las ... Fallas de 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, y al día siguiente fueron las protagonistas en la proclamación del Hemiciclo, este martes se ha desvelado uno de los secretos mejor guardados: la selección de telas que servirán para confeccionar los trajes oficiales de la corte de la fallera mayor de Valencia 2026.

En esta ocasión, los diseños salen de los telares de Sedería Tradicional Valenciana y se ha apostado por tonos empolvados y tejidos repletos de luz.

La tela del primer traje de la indumentaria oficial es un lampas de seda natural y su dibujo lleva por nombre 'Julián', en recuerdo de Julián Carabantes, presidente de la Agrupación del Marítimo fallecido recientemente. Como describen los artesanos se trata de un «diseño clásico, sencillo y elegante y es una reproducción de un boceto del siglo XIX». El dibujo tiene una composición asimétrica y está formado por un ramo floral, enmarcado por una guirnalda compuesta por motivos vegetales y florales que se distribuyen a lo largo del tejido.

Colores por parejas

Los tonos elegidos son el bourdeaux (granate), que es el tono que lucirán Mar Vivanco y Marta Salvador; niebla (un gris azulado) que llevarán Marta Capella y Zoe Molino; marfil (tono pruna) para Virginia Pulido y Laura Llobell; tono zafiro (un azul verdoso) que llevarán Anabel Calero y Daniela Roig; color Oporto (o rosa empolvado) para Ani Torregrosa y Paula Andrea Marí y el color Selva (un verde oscuro) que lucirán Vega Archer y Paula Castell.

En el caso de la tela del segundo traje oficial, se trata de un dibujo de nombre 'Bresca' en colores cielo para Mar Vivanco y Marta Salvador; tono Berry (color vino) para Marta Capella y Zoe Molino; cereza para Virginia Pulido y Laura Llobell; tono Banana para Anabel Calero y Daniela Roig; un tono Musgo (verde claro) para Ani Torregrosa y Paula Andrea Marí Turrientes y color Nube (gris claro) para Paula Castell y Vega Archer.

No hay que olvidar que estas telas serán cosidas para preparar la indumentaria del primer traje oficial por la firma Montaña Caballero. Y El vestidor faller confeccionará los trajes del siglo XVIII y los corpiños.

En el caso de las infantiles, que también tendrán su día de protagonismo y de presentación de telas contarán con la firma La Joia Indumentaristas para crear los primeros trajes y los segundos los coserá Amparo Fabra. En este caso, Marta Mercader y su corte lucirán telas de la Compañía Valenciana de la Seda.