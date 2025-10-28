Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tonos empolvados y repletos de luz para las telas de la corte de Carmen Prades

LS

Tonos empolvados y repletos de luz para las telas de la corte de Carmen Prades

La tela del primer traje oficial lleva por nombre 'Julián', en recuerdo de Julián Carabantes, presidente de la Agrupación del Marítimo fallecido recientemente

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 19:23



La rueda de los actos falleros ya es imparable. Si a mitad de mes los valencianos conocían el nombre de las dos embajadoras de las ... Fallas de 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, y al día siguiente fueron las protagonistas en la proclamación del Hemiciclo, este martes se ha desvelado uno de los secretos mejor guardados: la selección de telas que servirán para confeccionar los trajes oficiales de la corte de la fallera mayor de Valencia 2026.

