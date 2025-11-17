Manolo Algarra tendrá un placa homenaje junto a las fallas Almirante y Maestro Gozalbo

«Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones». «Siempre falla». Esos son dos de los mensajes que dejó para el recuerdo el artista fallero ... Manolo Algarra en su carta de despedida antes de fallecer en abril de 2022. Ahora, tres años después, el mundo fallero y las instituciones quieren demostrar que no lo olvidan y que su llama sigue encendida, por eso, este sábado, habrá un emotivo acto homenaje en su memoria.

La cita será en el cruce de la calle Conde Altea y Alirante Cadarso, precisamente a unos pasos de las fallas que plantó con tanto éxito de Almirante Cadarso-Conde Altea, en la categoría Especial, y de Maestro Gozalbo-Conde Altea, donde era el artista de cabecera.

A las 11 horas del sábado se descubrirá una placa homenaje realizada en cerámica que el Ayuntamiento de Valencia ha hecho para la ocasión, con la complicidad y el trabajo en equipo de las dos citadas comisiones del Ensanche.

Al acto, además de autoridades municipales, acudirá Carmen Prades, fallera mayor de Valencia 2026, y su corte de honor.

No hay que olvidar que Algarra era un genio del arte con gran temple y no dudó en despedirse en primera persona horas antes de fallecer.

Cabe destacar que este veterano artista fallero deja un legado cultural muy importante, ya que es el único que atesora ocho ninots indultats, todos ellos logrados para la comisión Almirante Cardarso-Conde Altea, en concreto los años 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y en 2021. En 2011 consiguió un segundo premio en Especial y en las Fallas de 2022 obtuvo un cuarto premio de Especial y el primero de Ingenio y Gracia.

Además, mantenía el récord de artista fallero con más años plantando en la misma plaza de Especial, en Almirante Cadarso, ya que esta fidelidad entre artista y comisión ya duraba 17 años.

El artista contaba en su palmarés con seis primeros premios en la sección Primera A, el primero, en 2003 para la falla Ramiro de Maeztu-Humanista Mariner y el resto logrados para la comisión de Maestro Gozalbo-Conde Altea, concretamente en 2015, 2016, 2018, 2019 y este último año, en las pasadas Fallas de 2022.

Además, atesoraba cuatro premios de Hogueras de las fiestas de Alicante, donde comenzó en la plaza de Argel y obtuvo grandes premios en Séneca-Autobuses, plaza en la que se alió con el artista José Gallego entre 2015 y 2018.

Es importante destacar que ahora el homenaje será en forma de placa en el cruce de las calles donde tantos años plantó, pero además el artista ya contaba con un premio que lleva su nombre.

Fue en marzo de 2023, en plena celebración de las Fallas, cuando la comisión Almirante Cadarso-Conde Altea anunció la creación de un premio que llevaría el nombre del tristemente desaparecido Manolo Algarra.

Premios Manolo Algarra de Almirante Cadarso concedidos en distintas ediciones a l'Antiga y a Convento Jerusalén. Irene Marsilla / LP

El primer premio Manolo Algarra fue a parar a manos de la comisión de falla L'Antiga de Campanar, ya que la comisión de la zona del Ensanche decidió que se entregara este distintivo al colectivo que consiguiera cada año el ninot indultat grande.

El segundo año el premio también lo recogió l'Antiga, porque también consiguió el ninot indultat grande y este pasado ejercicio la falla protagonista fue Convento Jerusalén y fueron Carmen Prades, entonces fallera mayor de Convento (antes de presentarse incluso a la preselección para ser fallera mayor de Valencia 2026), acompañada del presidente Francisco Segura, los que recogieron el premio.