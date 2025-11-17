Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Teresa Viguer, viuda de Manolo Algarra, durante un acto homenaje al artista fallero. Damián Torres

Manolo Algarra tendrá un placa homenaje junto a las fallas Almirante y Maestro Gozalbo

La inauguración oficial será el sábado, a las 11 horas, y contará con la presencia de Carmen Prades y su corte y los cuadros de honor de los casales que contaban con él como artista de cabecera

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:20

Comenta

«Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones». «Siempre falla». Esos son dos de los mensajes que dejó para el recuerdo el artista fallero ... Manolo Algarra en su carta de despedida antes de fallecer en abril de 2022. Ahora, tres años después, el mundo fallero y las instituciones quieren demostrar que no lo olvidan y que su llama sigue encendida, por eso, este sábado, habrá un emotivo acto homenaje en su memoria.

