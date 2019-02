Cuba-Puerto Rico dedicará las luces al Parque Central Premio. Representantes de Cuba-Puerto Rico, celebrando el primer premio de luces de 2018. / lp Cádiz-Los Centelles se estrena con una empresa de Alicante y Malvarrosa sí hará espectáculos de encendidos con una firma de Madrid LOLA SORIANO Sábado, 16 febrero 2019, 00:55

valencia. Muchas comisiones ya han empezado a realizar los montajes para iluminar sus demarcaciones falleras. En el caso de las que compiten en la máxima categoría, será esta próxima semana cuando comiencen a poner las estructuras.

La falla ganadora en 2018, Cuba-Puerto Rico, iniciará el montaje el martes. Desde la gestora de presidentes que dirigen la comisión, Moncho Cebriá, detalla que Ximénez, de Puente Genil (Córdoba), está acabando de fabricar piezas.

Como avance, detallan que se hará un homenaje al Parque Central, ya que la primera fase acaba de abrir al público. «Entre los años 50 y 60 ya se venía hablando de este parque y este año se ha hecho ya parte realidad y coincide con los 60 años que venimos iluminando el barrio», indican Moncho Cebriá, Montse Garzón, Pepe Mengó y Ana Arizo.

Cuba-Literato Azorín estudiará las restricciones antes de decidir si pone las luces

Explican que «habrá un homenaje a tres conceptos básicos en los que hace hincapié la paisajista Kathryn Gustafson: la luz, el verde y la arboleda y el agua. Y nuestro proyecto girará sobre estos elementos y se ha personalizado para nuestra falla».

Avanzan que será una iluminación «innovadora. Llevará 500.000 leds con sólo 48 kilowatios de consumo y se iluminarán 200 metros cuadrados con 31 arcos». La inauguración será el 8 de marzo, a las 20.30 horas, precedida de un minicastillo.

Una de las fallas que se estrena en la máxima categoría es Cádiz-Los Centelles, también en Ruzafa. Aseguran que han podido dar el salto gracias al esfuerzo de los falleros y del apoyo de unos patrocinadores. De hecho, anoche presentaron en la comisión que preside Ángel García el proyecto que les ha preparado Iluminaciones Granja, de Alicante, con los que trabajan hace años.

Se trata de un diseño que juega con las geometrías. Contará con cuatro portadas; 16 arcos modulares led grandes; 8 arcos led medianos y 5 pequeños. «Se ilumina la calle Cabo Jubi; Sornells; Centelles y Cádiz y hay cuatro portadas de gran formato porque serán de 15 metros de anchura y son todo luces leds de última generación».

Afirman que encenderán las luces el 7 de marzo, porque por tradición, siempre se unen al encendido de fallas vecinas como Tomasos; Cádiz-Literato Azorín; Mercado de Ruzafa y Peris y Valero-Cuba. Y el 8 de harán el encendido para el jurado.

En la comisión ruzafeña de Sueca-Literato Azorín la presentación del proyecto se realizará en la noche del 26 de febrero. Por tercer año consecutivo en esta etapa contarán con la empresa Iluminaciones Ximénez, con la que ya habían trabajado en el pasado y consiguiendo 10 primeros premios.

Sueca pondrá más arcos

El diseño lo acordaron hace un mes y, como avance, uno de los presidentes de la gestora, José Pero Ros, destaca que «tendrá el doble de arcos que el pasado ejercicio», ya que cogerá toda la calle Sueca hasta Centelles, la plaza donde plantará Vicente Llácer y dos tramos de Literato Azorín. Si en 2018 pusieron 18 arcos, en esta edición irán casi 40.

Tras las restricciones de seguridad marcadas por el Ayuntamiento el año pasado, este año han decidido no hacer espectáculos de luces y, de este modo, no tendrán vías de emergencia ni evacuación. «La demarcación estará libre. Hemos preferido sacrificar los espectáculos para que la gente pueda pasear y acceder fácilmente a sus casas». Desde sectores, como la Federación de Hostería, el secretario general, Rafa Ferrando, reconocieron la mejora que supondrá para los restaurantes y locales de la zona, ya que no tendrán las mismas restricciones para desmontar las mesas y sillas de las terrazas.

La comisión que está pendiente de la decisión final de si monta las luces o no es Cuba-Literato Azorín. En principio se apuntaron al concurso, pero están pendientes de analizar el contenido del bando de Fallas para ver si consideran viable montarlo y hacer espectáculo.

«Nosotros nunca hemos antepuesto el espectáculo a la seguridad y más teniendo en cuenta que también están en la zona nuestras familias. Lo primero es la seguridad, pero con razonamiento», explica el presidente, José Juan Giménez.

Esta semana tomarán una decisión que puede ir desde seguir adelante con el espectáculo, hasta no montar ni luces. «Queremos analizar el bando con cariño porque hay cosas que nos han chocado. Hablan de una ambulancia y especifican que la piden para la falla que monte espectáculos, en cambio hay verbenas que reciben más de 5.000 personas o fallas del centro que tienen alrededor más gente y no se les exige», añade. Tampoco acaban de entender por qué se han puesto vías de evacuación o emergencia en la parte izquierda, cuando la gente que va a ver el espectáculo está en la parte derecha de la falla y hasta la Gran Vía. Y, por tanto, la zona donde podría ir un mercado y la zona para jugar los niños se queda reducida a la mínima expresión o sin espacio.

También se muestran extrañados de que «todavía no nos haya llamado la Policía Local para la reunión que se hace de planificación un mes antes del montaje», añade Giménez.

La falla que sí tiene claro que seguirá con los espectáculos de luces es Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite. En los últimos años han contado con proyectos de Máximo Mariano, pero este año será un vecino de Sueca con empresa en Madrid, Ate Iluminación, el que firme el diseño.

Como explica el presidente, José Candela, «ya nos habían montado luces durante quince años luces. Va a ser un diseño innovador, que no irá con las típicas guirnaldas. Llevará unos arcos con mucho ingenio».

Añade que iluminarán 250 metros cuadrados «y todos los días habrá encendidos musicales a partir de las 20 horas y conforme se acerquen las Fallas, se incrementará el horario de encendidos hasta las 00 horas».