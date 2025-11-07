Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carmen Prades y Marta Mercader, falleras mayores de Valencia 2026, junto a Rosario Fonseca Ferrandis.

Carmen Prades y Marta Mercader, falleras mayores de Valencia 2026, junto a Rosario Fonseca Ferrandis. Irene Marsilla

Junta Central Fallera amplía su ajuar de joyas y antigüedades

El vestido, la banda y los aderezos de María Rosario Violante Ferrandis (FMV 1952) ya forman parte del patrimonio fallero que será expuesto en el futuro Museo del Patrimonio, en el antiguo edificio de Correos

Erika Manso

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

Corpiños, peinetas, aderezos y un vestido que rebosa nostalgia con tan solo mirarlo. Hace 73 años, María Rosario Violante Ferrandis Álvarez de Toledo vivió las ... Fallas de manera diferente, ella fue la encargada de representar a la ciudad del Turia como fallera mayor de Valencia 1952. Este viernes, el departamento de Archivo y Biblioteca de la Junta Central Fallera recibió de la mano de sus familiares una parte del patrimonio de quien un día fue la reina de nuestra fiesta.

