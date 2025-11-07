Junta Central Fallera amplía su ajuar de joyas y antigüedades

Corpiños, peinetas, aderezos y un vestido que rebosa nostalgia con tan solo mirarlo. Hace 73 años, María Rosario Violante Ferrandis Álvarez de Toledo vivió las ... Fallas de manera diferente, ella fue la encargada de representar a la ciudad del Turia como fallera mayor de Valencia 1952. Este viernes, el departamento de Archivo y Biblioteca de la Junta Central Fallera recibió de la mano de sus familiares una parte del patrimonio de quien un día fue la reina de nuestra fiesta.

La donación llevada a cabo en un acto al que asistieron Carmen Prades y Marta Mercader (FMV 2026) como anfitrionas, se conforma por tres corpiños, uno de ellos de terciopelo, dos peinetas, la banda utilizada en el reinado y uno de sus vestidos.

Todo ello conservado por los familiares de María Rosario desde su fallecimiento, quienes compartieron su felicidad y orgullo por ceder las piezas de Rosario al Archivo de la Junta. «El mejor homenaje a mi madre es donar su vestido y sus aderezos, esto le haría feliz», comenta emocionada Rosario Fonseca Ferrandis, hija de la difunta.

Reliquias a buen recaudo

El vestido, considerado una reliquia fallera, fue confeccionado por la afamada Casa Insa, empleando seda natural para la mantilla bordada a mano. En un emocionante discurso la hija de Rosario ha recalcado que cada una de las piezas fueron confeccionadas como lo hacían en aquella época.

A lo largo del acto, el concejal de Fallas Santiago Ballester lanzó un mensaje de tranquilidad a la familia, «os aseguraremos que los custodiaremos con cariño», afirmó, dejándo claro que las reliquias estarán a buen recaudo. Tal y como ha comentado Ballester, el intercambio de las piezas se llevó a cabo gracias a Vicente Roig, antiguo miembro de Junta Central Fallera y abuelo de Daniela Roig, corte mayor 2026, quien puso en contacto a la familia con la organización.

Los elementos que ahora han pasado a ser patrimonio valenciano fueron utilizados por Rosario en muchos actos, como a la exaltación o la Cfida, que en ese momento se llevaba a cabo en la Plaza del Ayuntamiento.

Por su parte, el delegado de Archivo ha explicado que las nuevas donaciones se expondrán en el futuro Museo del Patrimonio, en el antiguo edificio de Correos. En este caso, los recuerdos de Rosario se guardarán junto a los de las demás representantes que han donado sus pertenencias a lo largo de los años, creando de este modo una pequeña colección digna de admirar.

Este acto de solidaridad con la cultura fallera por parte de los familiares de Rosario suceden a los de María Luisa Sancho Merle, quien fue su fallera mayor infantil en el año 1952. María donó su traje, peinetas, su banda y recuerdos inolvidables el pasado año. Anteriormente a Marta, se donó el traje de Carmen Dolz, fallera mayor de Valencia de 1980, lo que supuso un antes y un después en el archivo.

Y antes incluso la familia de Ángeles Algarra, primera fallera mayor de Valencia (1931) , donó la banda del reinado; mismo recuerdo que cedieron las familias de Vicenta Montoro (FMV 1935) y María Eugenia Escrivá (FMIV 1955).

Ahora solo queda esperar cuando se expondrán las valiosas piezas en el museo que custodiará elementos históricos valencianos.