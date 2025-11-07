El Bando Fallero fija por primera vez distancias para tirar petardos y multará al que lance cerca los de mayor potencia La normativa para las Fallas para 2026 repite la prohibición de lanzar cualquier tipo de pirotecnia en el Jardín del Turia y en zonas de juegos infantiles

Lola Soriano Pons Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:33 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

El Bando Fallero introduce este año una importante novedad: quiere atajar los problemas de seguridad que se han registrado en años anteriores por el disparo de megapetardos a cortas distancias del público que acude a ver castillos, mascletaes o fallas. Por eso, este año se introducen unas distancias mínimas para lanzarlos en el uso recreativo.

Después de varios años en los que la Policía se ha encontrado con vándalos que hacían 'turismo de pólvora', sobre todo alemanes y holandeses que tiraban petardos ilegales o manipulados, situaciones que crearon grandes problemas de seguridad en el Jardín del Turia, ahora se incluyen medidas para que la Policía tenga argumentos más que suficientes a la hora de actuar.

En el Bando Fallero de 2026 se incluye que a tenor «de lo establecido en el real decreto 989/2015 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, deberán respetarse las siguientes distancias de seguridad».

En primer lugar, para los artículos de categoría F1, con artículos infantiles como fuentes y bombetas, que son los de menor impacto y sonoridad, «la distancia de seguridad deberá ser igual o superior al metro. No obstante, si procede, la distancia de seguridad podrá ser inferior».

Para los artificios de pirotecnia de categoría F2, en el que se incluye material como los chinos y fuentes más grandes, «la distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 8 metros».

Para los artificios de pirotecnia de categoría F3, los megapetardos, con ejemplos como los mascletes, tracas, baterías de menos de un kilo y borrachos o carretillas, «la distancia de seguridad deberá ser igual o superior a los 15 metros». Precisamente en este apartado se englobarían los que en los últimos años.

Como también la Policía decomisó material que traían en furgonetas desde el extranjero, la mayoría material ilegal y manipulado, se incluye en el Bando de Fallas que «se recuerda la prohibición de almacenamiento y expedición de material pirotécnico en lugares que carezcan de la preceptiva autorización de la delegación del Gobierno».

En el Bando este año también se recoge que queda «prohibido el disparo de cualquier artefacto pirotécnico en todo el Jardín del Turia y en las zonas de juegos infantiles, a excepción de los espectáculos pirotécnicos del programa oficial de Fallas y aquellos que excepcionalmente y, por los servicios municipales cpmpetentes, pudieran organizarse».

Decomisos y denuncias a los infractores

Y se recuerda que los servicios de la «Policía Local serán decomisados o retirados y denunciadas con todo rigor las personas infractoras de esta disposición».

En el caso de los horarios de disparo de la pirotecnia recreativa por parte de particulares, se establece una restricción horaria en el uso de los truenos detonantes en los siguientes horarios y días: Del día 8 al 13 de marzo, entre las 22 y 7.30 horas.

Los días del 14 al 19 de marzo, entre las 2 de la madrugada y las 7.30 horas. Y el día 20 de marzo,m a partir de las 00 horas, menos el caso de la cremà de la falla.

Y para respetar el descanso vecinal y el bienestar animal, «se recomienda no disparar artificios pirotécnicos entre las 9 y las 10 (salvo que se trate de la recogida de la fallera mayor de la comisión fallera) y entre las 15 y 17 horas , pensando tanto en el momento matinal y vespertino para pasear a los perros, como en la hora de la siesta.

Y para evitar que los particulares se acojan a la idea de que desconocían el horario, en el Bando de Fallas se incluye que los extablecimientos «de venta de artículos de pirotecnia (incluidos truenos detonantes) deberán de informar a sus clientes de los horarios autorizados para el uso de estos productos».