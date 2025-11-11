Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Boceto de la falla infantil de Gayano Lluch que milita en la sección Especial. LP

Un ilustrador vasco debuta en el diseño de la falla infantil de Gayano Lluch

El artista Raúl García Pertusa jugará en las escenas con el lema 'Saber es poder'

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

La comisión Gayano Lluch ya ha dado a conocer los proyectos que plantará en su demarcación en las Fallas de 2026.

Como novedad, en la ... falla infantil, que milita en la sección Especial, debutará un ilustrador vasco, Mikel Múgica Amann, que se encarga del diseño.

