Un ilustrador vasco debuta en el diseño de la falla infantil de Gayano Lluch El artista Raúl García Pertusa jugará en las escenas con el lema 'Saber es poder'

Boceto de la falla infantil de Gayano Lluch que milita en la sección Especial.

Lola Soriano Pons Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 10:56 Comenta Compartir

La comisión Gayano Lluch ya ha dado a conocer los proyectos que plantará en su demarcación en las Fallas de 2026.

Como novedad, en la ... falla infantil, que milita en la sección Especial, debutará un ilustrador vasco, Mikel Múgica Amann, que se encarga del diseño.

Noticia relacionada Lifting a los ninots del Museo Fallero Un año más, y ya van tres, la falla infantil la firmará el artista Raúl García Pertusa. El lema del proyecto es 'Saber es poder' y está enfocada a la importancia de tener ganas de aprender cosas nuevas, algo vital en los infantes. La falla está representada con ocho viñetas y se ilustran datos curiosos de forma satírica para que todo el que visite a la comisión aprenda algo nuevo. Boceto de la falla grande de Gayano Lluch. LP En el caso de la falla grande, milita en la categoría Primera B y, también por tercer año consecutivo, cuentan con el artista Luis Espinosa. El lema del proyecto es 'Això és qüestió de sort' y vienen a detallar que hay veces que el resultado de algo no depende dl esfuerzo, de la habilidad o el control de alguien, sino del azar o la fortuna, pero en esta falla si están seguros de que esto sea así.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Fallas