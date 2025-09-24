Estas son las fechas de 'Una festa per a tots'
La Federación de Fallas de Especial ya tiene listo el programa de actos del fin de semana que dedican a presentar sus bocetos y maquetas
Lola Soriano Pons
Valencia
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:29
Las fallas que compiten en la sección Especial ya tienen fecha para desvelar el secreto mejor guardado del año: las maquetas y bocetos de los ... proyectos que saldrán a la calle en marzo.
La Federación de Fallas de Especial ha reservado los días 17, 18 y 19 de octubre para celebrar una nueva edición en la explanada de Nuevo Centro. Será seguramente uno de los primeros actos a los que acudan las falleras mayores de Valencia 2026 y sus respectivas cortes de honor.
Y es que no hay que olvidar que en la inauguración de este evento se hace la 'puesta de largo' de las falleras mayores de las comisiones de Especial y se recibe con fuertes aplausos a las máximas representantes de las Fallas en su primer contacto con el público tras la llamada de la alcaldesa y la proclamación en el Hemiciclo.
El programa oficial se dará a conocer el 1 de octubre en una rueda de prensa que tendrá lugar a las 19.45 horas en La Cavina de Vegamar, en la calle Amadeo de Saboya 15.
