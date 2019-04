La quiniela de las fallas municipales Dulk. Un mural con el imaginario de animales de Antonio Segura (Dulk). / lp Santaeulalia, Manolo García y Latorre y Sanz presentarán proyecto para la plaza | En infantiles prueba suerte por segundo año Vicente Julián García, concurren los hermanos J. J. García y regresan Ceballos y Sanabria LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 11 abril 2019, 02:10

El plazo para presentar las imágenes candidatas a las fallas municipales de 2020 se cierra mañana y la quiniela de artistas comienza a tomar forma. Los primeros en confirmar su participación en el concurso se encuentra la firma Santaeulalia Tematizaciones.

En esta edición concurren de la mano de un diseñador valenciano: Antonio Segura (Dulk). Se trata de un joven artista plástico y urbano que consigue que en su obra cobre vida un extenso animalario trágico-cómico a todo color que forma parte de un paisaje surrealista lleno de magia y realidad. Este joven ha expuesto en Los Ángeles, en Miami y el año que viene mostrará su trabajo en Nueva York. Además de dar vida a cuadros, también ha pintado murales en China, Nueva York, Costa Rica, Las Vegas, Italia, Londres y recientemente en la Politècnica.

Este artista que apuesta por el surrealismo pop no dudó en escribir un correo electrónico a Alejandro Santaeulalia para lanzar la propuesta de unirse a esta aventura y en septiembre ya comenzaron a dar forma al proyecto. Alejandro Santaeulalia, que ha firmado en solitario, con Agustín Villanueva y con Vicente Llácer varias ediciones de la falla municipal, explica que «nos gustó la estética de las obras de Dulk. Pienso que puede gustar a mucha gente porque además apuesta por la concienciación y la protección animal».

Obras de Dulk

Manolo García también presenta candidatura. A pesar de que barajaba impulsar un proyecto con dos artistas compañeros, finalmente ha dado el 'sí quiero' a una artista urbana: Julieta XLF (Julia silla). García explica que «me presentó un proyecto potente, me gustó, y será algo diferente». En caso de que fueran los elegidos, sería la primera vez que una mujer firmaría la falla municipal, en este caso con el diseño.

Julieta XLF es una joven valenciana. «Creo que si no la primera, de las pioneras en llevar mi trabajo al soporte de falla, ya que firmé tres años la falla de La Bicicleta y también la de Obispo Amigó-Cuenca junto con el artista Miguel Hache. También tiene murales en la universidad de Bélgica, en Luxemburgo y en Valencia «hay mucha obra mía por el barrio del Carmen. También tengo proyectos de gran formato en Picassent, Bunyol y Torrent». Explica que pensó en hacer el diseño con Manolo García «porque me encanta cómo trabaja la vareta y me gusta trabajar con materiales respetuosos». En su trabajo se inspira en la naturaleza y siempre aparece una figura femenina. «Mi estilo transmite lo que en Japón llaman 'kawaii', tranquilidad».

José Latorre y Gabriel Sanz también se presentan. Como no hay dos sin tres, primero plantaron la falla con Okuda, este año con PichiAvo y ahora quieren repetir, eso sí, guardan el secreto de con quién.

En infantiles, vuelve a la competición José Luis Ceballos y Francisco Sanabria. La última vez que optaron a la falla municipal fue en 2017. Desde 2008 a 2016 hicieron grandes proyectos didácticos para descubrir Valencia, sus fiestas, el Siglo de Oro, los pintores o los barrios y ahora prueban de nuevo suerte.

Otro artista que quiere mostrar su talento en la plaza es Vicente Julián García. El pasado año optó a la falla grande y a la infantil con Vicente Vendrell y este año concursa en solitario a la infantil. García terminó el ciclo de FP Fallero y sorprendió este año con su trabajo firmado con Vendrell para la Ciudad Fallera.

También se presentan por primera vez los Hermanos J. J. García (Javier y Jesús). Llevan siete años haciendo falla. Su primer trabajo fue para Plaza de Jesús y han plantado en Blanquerías y en Nicolau Andreu (Torrent). «Nos gustan los elementos figurativos y con mucho detalle. Nos inspiran mucho películas de Jim Henson como 'Cristal Oscuro' y 'Dentro del laberinto'».