Los falleros lanzarán propuestas del bando tras renovar cargos Jueves, 11 abril 2019, 00:57

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, afeó el martes en la mesa de diálogo sobre el bando que los colectivos falleros no contestaran a las preguntas sobre autocrítica y propuestas para el nuevo bando fallero. Por su parte, los colectivos falleros representados aseguraron ayer que esta reunión fue una primera toma de contacto. El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, detalló que «estamos en un momento en el que todas las fallas, agrupaciones y hasta la Interagrupación están pendientes de elecciones, es decir, de nombramiento de directivas. No podemos tomar decisiones ni medidas de cara a 2020 que puedan comprometer a los presidentes que tomen las riendas». Indicó que será a partir de junio cuando puedan pronunciarse. De hecho, Hernández no se presenta a la reelección de la Interagrupación.