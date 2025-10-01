La falla Fray J. Rodríguez cumple 75 años de historia El casal acoge hasta el 3 de octubre una exposición que pone en valor los recuerdos y el sentimiento de esta comisión con importantes premios del teatro fallero

Los falleros de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina están de aniversario y este pasado domingo han celebrado la inauguración de la exposición del 75 Aniversario, un emotivo recorrido que recoge gran parte de la historia de la comisión y, sobre todo, de nuestros falleros y falleras.

La muestra, fruto del esfuerzo y la ilusión de los miembros de la comisión, ofrece un viaje desde los orígenes en 1945 hasta el actual ejercicio 2025/2026, reflejando la evolución de nuestra fiesta y el papel fundamental de todas las generaciones que han formado parte de ella.

Con esta exposición, la comisión rinde homenaje a sus 75 años de historia, poniendo en valor el trabajo colectivo, la tradición y el sentimiento fallero que nos define.

Piezas de la exposición de Fray J. Rodríguez. LP

La exposición permanecerá abierta al público en el casal de la comisión hasta el 3 de octubre, en horario de 18 a 21 horas, excepto el día 2 de octubre, que cerrará a las 19 horas.

