Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz
Exposición instalada en el casal de Fray J. rodríguez-Pintor Cortina. LP

La falla Fray J. Rodríguez cumple 75 años de historia

El casal acoge hasta el 3 de octubre una exposición que pone en valor los recuerdos y el sentimiento de esta comisión con importantes premios del teatro fallero

L. S.

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:59

Los falleros de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina están de aniversario y este pasado domingo han celebrado la inauguración de la exposición del 75 Aniversario, un emotivo recorrido que recoge gran parte de la historia de la comisión y, sobre todo, de nuestros falleros y falleras.

La muestra, fruto del esfuerzo y la ilusión de los miembros de la comisión, ofrece un viaje desde los orígenes en 1945 hasta el actual ejercicio 2025/2026, reflejando la evolución de nuestra fiesta y el papel fundamental de todas las generaciones que han formado parte de ella.

Con esta exposición, la comisión rinde homenaje a sus 75 años de historia, poniendo en valor el trabajo colectivo, la tradición y el sentimiento fallero que nos define.

Piezas de la exposición de Fray J. Rodríguez. LP
Imagen principal - Piezas de la exposición de Fray J. Rodríguez.
Imagen secundaria 1 - Piezas de la exposición de Fray J. Rodríguez.
Imagen secundaria 2 - Piezas de la exposición de Fray J. Rodríguez.

La exposición permanecerá abierta al público en el casal de la comisión hasta el 3 de octubre, en horario de 18 a 21 horas, excepto el día 2 de octubre, que cerrará a las 19 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  2. 2 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  6. 6

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  7. 7

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  8. 8

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La falla Fray J. Rodríguez cumple 75 años de historia

La falla Fray J. Rodríguez cumple 75 años de historia