Este es el discurso de Marta Mercader tras ser proclamada fallera mayor infantil de Valencia
«Hemos tenido la suerte de nacer en Valencia, una ciudad plena de luz, de música, de color y de gente amable y solidaria, solidaria en mayúsculas», ha afirmado la nueva representante
Erika Manso
Valencia
Martes, 14 de octubre 2025, 21:26
Marta Mercader lo ha conseguido, su sueño se ha cumplido. La nueva fallera mayor infantil de Valencia ha dado su primer discurso, en el que ha primado la gratitud hacia su corte y donde ha destacado la gran solidaridad de su ciudad.
El discurso íntegro de Marta Mercader como fallera mayor infantil de Valencia 2026
Excel·lentíssima alcaldessa de la ciutat de València, President i membres de Junta Central Fallera, Corporació municipal, autoritats, belleses del Foc d'Alacant, Reines de les Festes de Castelló, Corts d'Honor i Falleres Majors de València 2025, Falleres i fallers, amics i amigues, bona vesprada.
Sense dubte, hui és el dia més especial de la meua vida.
Em trobe ací, parlant per primera vegada davant de tots i totes vosaltres com a la vostra Fallera Major Infantil de València, però la meua veu és la de tretze cors que bateguen amb força, amb les ganes i la il·lusió de representar el col·lectiu faller infantil. De compartir amb els més menuts i amb tota València la nostra passió per les Falles.
Hem tingut la sort de nàixer a València, una ciutat plena de llum, de música, de color, plena de l'art dels nostres artistes, de l'elegància de la nostra indumentària, del soroll de la pólvora, de gent amable i solidària, SOLIDÀRIA amb majúscules. Una terra plena de tradicions, d'història i de cultura. Una ciutat capaç de renàixer de les seues cendres. Sí, és un privilegi haver nascut en esta terra, la millor terreta del món, i eixa sort cal tornar-la.
És per això que ens comprometem a representar a la nostra festa amb orgull i dedicació, traient en cada moment, el millor de totes nosaltres. Junt amb la meua Cort d'Honor i amb la seua inestimable estima, representarem a tots els xiquets i xiquetes d'esta ciutat, als fallers i als no fallers, al present i futur de la nostra festa. I ho farem sempre des del respecte als nostres costums i tradicions.
Gràcies a la meua família, que no sols m'ha sostingut i acompanyat, sinó que m'ha transmés l'amor incondicional i la responsabilitat de cuidar la nostra festa.
Moltes gràcies a la meua falla Alberic-Heroi Romeu, al meu sector La Roqueta-Arrancapins i a la meua federació, la Federació de falles Centro que m'han vist créixer i m'han inculcat, a peu de casal, els valors fallers més importants que tant ens caracteritzen: la germanor, fer falla, la tradició i la identitat fallera que és la nostra forma de vida. Hui sé que tot això m'ha ensenyat que som part d'una gran família, la família de les Falles, i espere reflectir tot això tal com m'ho heu ensenyat.
Volem fer una menció a tots els representants infantils de 2025 i, en especial, a les 60 xiquetes preseleccionades que compartiren amb nosaltres uns dies màgics, deixant empremta en els nostres cors.
Gràcies també als membres del jurat per fer que tot fora tan divertit i per haver-nos cuidat tantíssim!!!!
Gràcies Lucía i Berta, per mostrar-nos el camí i ser el millor espill on poder mirar-se, espere saber donar continuïtat a la vostra entrega i aportar tot el que sé i aprendré per fer més gran la nostra festa.
I a la meua Cort d'Honor, dir-vos que durant este any màgic vos necessitaré sempre al meu costat: Aitana, Alba, Martina, Vega, Daniela, Claudia, Jimena, Jimena, Nuria, Olga, Lola i Maria. Amigues, hem de ser un grup unit i disfrutar juntes d'este meravellós regal. I per descomptat, passar-ho genial junt amb Carmen i la seua Cort d'Honor, perquè a partir d'ara ens esperen mesos plens de moments especials, de rialles i d'amistat.
Ha arribat el nostre moment. Hui comença el nostre regnat com a màximes representants infantils i ambaixadores de la millor festa del món. Estem preparades per a tot el que està per arribar, perquè una fallera no té son, ni cansament, ni mira el rellotge, perquè la seua hora és l'hora fallera i ja sabem que això és 24 hores al dia durant tot l'any.
Món faller, esperem que siga un any meravellós i feliç, i per això, vos necessitem. Perquè si hi ha una vertadera manera de disfrutar de les nostres Falles, eixa és fer-ho amb tots i totes vosaltres. Perquè el millor que tenen els somnis és poder compartir-los.
Visca València! I visquen les Falles!