Las 26 candidatas de las que saldrán las fçalleras mayores de Valencia 2020 Las Fallas 2020 ya tienen a las 13 integrantes de la corte de honor y corte de honor infantil
Martes, 24 septiembre 2019

La Fallas 2020 ya tienen a sus cortes de honor. De entre un total de 26 candidatas (13 para fallera mayor y 13 para infantil) saldrán 'reinas' de las fiestas del próximo año.

La Junta Central Fallera identificará a la corte antes de salir al escenario tras el error de la Fonteta. En la gala nadie pudo poner freno a la cadena de errores que hizo que una candidata subiera al escenario al creer oír su nombre por la coincidencia del nombre y el parecido del apellido. Unos dicen que dentro no se escuchaba el veredicto por los gritos de las preseleccionadas. Otros explican que el sonido no fue bueno y que dentro no hay altavoces o que la lectura del fallo, con el parón al decir el apellido, trajo confusión en la sala de espera. No hubo nadie de la organización de la Junta Central Fallera que comprobara la identidad de las elegidas antes de subir al escenario. «Ante la similitud de los nombres y apellidos -Marta Tejedo y Marta Tendero- se produjo una confusión.

Corte de Honor 2020 y candidatas a fallera mayor

Estas son las 13 falleras de la Corte de Honor de las Fallas 2020.

Galería. Las 13 falleras de la Corte de Honor de las Fallas 2020

Corte de Honor Infantil 2020 y candidatas a fallera mayor infantil

Las 13 niñas de la Corte de Honor infantil de las Fallas 2020.