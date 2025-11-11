Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón comparece en la comisión de la dana de Les Corts
Ciudad del Artista Fallero, en imagen de archivo. Jesús Signes

El Congreso aprueba instar a las administraciones a comprar y rehabilitar las naves de la Ciudad Fallera

La Proposición No de Ley planteada por Compromís ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox

L. S.

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

El Congreso ha aprobado este martes la Proposición No de Ley de Compromís para impulsar la rehabilitación de los talleres y la modernización de la ... Ciudad del Arrtista Fallero de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  3. 3

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  6. 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  7. 7 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  8. 8 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  9. 9

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  10. 10

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Congreso aprueba instar a las administraciones a comprar y rehabilitar las naves de la Ciudad Fallera

El Congreso aprueba instar a las administraciones a comprar y rehabilitar las naves de la Ciudad Fallera