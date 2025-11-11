El Congreso aprueba instar a las administraciones a comprar y rehabilitar las naves de la Ciudad Fallera

El Congreso ha aprobado este martes la Proposición No de Ley de Compromís para impulsar la rehabilitación de los talleres y la modernización de la ... Ciudad del Arrtista Fallero de Valencia.

La diputada de Compromís al Congreso, Àgueda Micó, ha instado al Ministerio de Cultura, a la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia a trabajar conjuntamente para revitalizar la Ciudad del Artista Fallero como distrito creativo y hacer realidad un proyecto clave para el futuro del sector artístico y cultural de las Fallas.

La iniciativa de Compromís ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox que ha votado en contra. Para Micó, «si queremos preservar las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tenemos que cuidar también los lugares y las personas que las hacen posibles. La Ciutat Fallera es el corazón de esta creatividad colectiva, pero hoy sufre una degradación que no podemos ignorar. Hay que recuperarla como espacio vivo, abierto y digno, donde las nuevas generaciones de artistas falleros puedan formarse, crecer y continuar haciendo de Valencia una ciudad de imaginación y de oficio.»

Por su parte, el concejal de Compromís por València, Pere Fuset, ha celebrado la aprobación de esta propuesta de Compromís «como un paso adelante para avanzar en esa deuda pendiente con la Ciutat Fallera», y ha lamentado «el insultante desprecio de Vox hacia los artistas falleros y la fiesta».

«La Ciutat de l'Artista Faller lleva décadas esperando una inversión decidida que le permita avanzar hacia el futuro con mejores talleres, espacios formativos y zonas para la innovación. Este proyecto solo puede ser realidad desde la participación de todas las administraciones. El Congreso ha entendido esta necesidad y ahora esperamos que el PP y Vox, que votaron en contra en Ayuntamiento y Corts Valencianes, rectifiquen y dejen de bloquear este proyecto para que sea realidad», ha afirmado Fuset.

Compromís reclama que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana «colaboran para hacer realidad este distrito cultural y creativo» puesto que consideran que la compra y reforma de los talleres de la Ciudad del Artista Fallero «es una oportunidad para convertirla en un auténtico polo cultural y creativo asociado al Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de las Fallas que además puede generar ocupación y actividad económica de calidad».

La propuesta aprobada reclama rescatar el proyecto estratégico «Ciutat Fallera: bases estratégicas para la recuperación y la transformación» del anterior gobierno municipal, que proponía una reforma integral basada en cuatro pilares fundamentales: la rehabilitación y ampliación de los talleres artísticos, la creación de un centro de formación especializada en artes y oficios falleros, la potenciación de la Ciutat Fallera como polo de atracción cultural, y la implantación de medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental del barrio.

Así, el documento aprobado este martes en el Congreso, emplaza a todas las administraciones públicas implicadas – el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España- a coordinarse y poner recursos destinados a la compra, reforma, rehabilitación y modernización de la Ciudad del Artista Fallero.

Punto muerto

No hay que olvidar que en 2015 todos los partidos representados en el Ayuntamiento de Valencia ya firmaron un acuerdo para revitalizar la Ciudad Falllera, pero desde entonces el tema quedó en aguas de borrajas porque aunque se han dado ayudas al Museo de la Ciudad Fallera y se han organizado actos en la zona para revitarlizarla, la realidad es que no se han dado más pasos.

El pasado julio, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, trató de desatascar el asunto lanzando la propuesta de blindar el uso artístico de las naves para después poder lanzar ayudas a la reforma, garantizando que siempre serían para uso de artistas falleros, un oficio en peligro de extinción, pero se encontró con la negativa de varios artistas propietarios de naves que no lo vieron con buenos ojos.

Faltará ver si el nuevo paso dado en el Congreso sirve para aunar esfuerzos o queda en una declaración de intenciones.