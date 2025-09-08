El concurso La Ciència a les Falles de la UPV, seleccionado como ejemplo de excelencia e innovación divulgativa

El proyecto La Ciència a les Falles, impulsado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación UCC+I-Área de Comunicación de la Universitat Politècnica de ... València (UPV), ha sido seleccionado en el catálogo que anualmente elabora la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), como como ejemplo de excelencia e innovación en divulgación científica.

El catálogo incluye un total de diez actividades, impulsadas por otras tantas UCC+I del país, y seleccionadas de entre más de 200 iniciativas, todas ellas desarrolladas en el marco de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la FECYT en los últimos tres años.

«El objetivo de esta selección es poner en valor la calidad de los proyectos financiados, así como servir de inspiración a aquellas entidades que quieran poner en marcha actividades de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación», destacan desde FECYT.

A por la tercera edicición

Cabe recordar que 'La Ciència a les Falles' forma parte del programa anual de comunicación y divulgación científica de la UPV y está impulsado por el Área de Comunicación de la UPV, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación.

La UPV trabaja ya en la tercera edición de esta iniciativa, que en 2026 volverá a contribuir a llenar de ciencia las Fallas de Valencia. El objetivo de este proyecto es reconocer y premiar a los mejores ninots o escenas que contribuyan a la divulgación de la ciencia a través de las Fallas.

El año pasado, las comisiones ganadoras fueron Carrera de San Luis-Rafael Armiñana, en la categoría de infantiles, con una falla que visibilizó a grandes referentes científicas como Jane Goodall, Valentina Tereshkova o Marie Curie; y en mayores, la comisión Nador-Milagrosa, con su falla 'Mójate por la ELA', en la que resaltaron entre otros mensajes la importancia de la investigación científica para luchar contra esta enfermedad. Y en 2024, la gran triunfadora fue Creu i Mislata, que se hizo con los dos primeros premios: en infantiles, con una escena del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y en mayores, con otra escena sobre los avances de la inteligencia artificial.

Las comisiones falleras que quieran participar en este concurso podrán hacerlo presentado un ninot o una escena en el que la ciencia sea la gran protagonista: podrán representar desde destacadas figuras de la ciencia nacional o internacional -actuales o históricas-, laboratorios de I+D, avances y proyectos científicos que hicieron historia, inventos del futuro, etc. En definitiva, ninots o escenas que contribuyan a acercar la ciencia y/o sus protagonistas a quienes visiten las fallas de 2026.