Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil abre diligencias por los altercados en Moncada donde intervino un concejal
Escena de una falla, con una niña científica. UPV

El concurso La Ciència a les Falles de la UPV, seleccionado como ejemplo de excelencia e innovación divulgativa

En la tercera edición siguen animando a las comisiones a plantar ninots o escenas que resalten la labor investigadora

L. S.

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:51

El proyecto La Ciència a les Falles, impulsado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación UCC+I-Área de Comunicación de la Universitat Politècnica de ... València (UPV), ha sido seleccionado en el catálogo que anualmente elabora la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), como como ejemplo de excelencia e innovación en divulgación científica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Europa cambia el plazo para reclamar miles de euros a quien compró un vehículo con el precio inflado entre 2006 y 2013

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El concurso La Ciència a les Falles de la UPV, seleccionado como ejemplo de excelencia e innovación divulgativa

El concurso La Ciència a les Falles de la UPV, seleccionado como ejemplo de excelencia e innovación divulgativa