Los otros 'clones' de las fallas

Los iconos o personajes celebrities mundialmente conocidos son un gran gancho para internacionalizar las Fallas y llamar la atención de los espectadores de tal manera ... que entiendan bien lo que se representa y los mensajes que se quieren lanzar. Este año en la plaza del Ayuntamiento destacará un Charles Chaplin de 20 metros de altura que el equipo de Alejandro y Josete Santaeulalia y Vicente Llácer quieren convertir en un retrato a gran escala, una figura que impresione nada más entrar en la plaza, tal como indicó Alejandro este jueves en la presentación del boceto.

El personaje de Chaplin que se inmortaliza en la película '¡Armas al hombro' lucirá en la plaza con un gran volumen, pero casualmente el icono también tuvo su momento de gloria como remate de la falla Almirante Cadarso en 2024 de Toni Pérez, si bien Santaeulalia ya detalló ayer que este mismo icono lo presentó para la falla municipal de 2025, pero con otro desarrollo e idea diferente.

En el caso del artista de Alzira, asegura que «son muchos los que hoy me han llamado para recordarme la anécdota del remate de mi falla. La verdad es que ha tenido más repercusión la falla ahora que hace dos años cuando la hice. Mi figura llevaba la misma bañera de metal que lleva Chaplin en la película y en la plaza del Ayuntamiento de este año, en cambio, en la espalda lleva un saco de donde brotan flores de colores».

Más allá de esta anécdota, cabe destacar que los famosos o personajes universales de la cultura, la música o el cine han inspirado a artistas en distintos proyectos de fallas. Chaplin también ha sido ninot de falla en la plaza del Pilar de 2025, un trabajo de Paco Torres que tenía como lema 'Icónica'; en 1995 Miguel Santaeulalia Núñez también retrató a Chaplin en una escena de Na Jordana y obtuvo el primer premio de Especial y en 2015, también salió en una escena coral junto a actores y artistas como Clark Gable, Humphrey Bogart, Marilyn o El Gordo y el Flaco, en una falla que Vicente Llácer dedicó al mundo del cine.

Así, por ejemplo, como recuerda Iván Esbri, documentalista y estudioso de las Fallas, uno de los personajes que también ha sido muy reproducido es Dalí.

Falla de Octavio Vicent diseñada por Dalí y figura de Dalí, obra de Martínez Aparici en la falla Cuba; artistas de cine de Vicente Llácer en la falla Cuba y Dalí creado por Javito para la falla Telefónica. Gremio de Artistas Falleros/ Iván Esbrí

En 1954 el artista Octavio Vicent construyó la falla de la entonces comisión de El Foc, en la actual plaza del Ayuntamiento, con un diseño realizado por Dalí, en un proyecto donde se reproducía una plaza de toros y «se dio protagonismo al propio Dalí y a Picasso. Y raiz de ello, tiempo después, Regino Mas también hizo una con presencia de la figura de Dalí».

En 2005 Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer, en la falla la dedicada a pintores valencianos, que llevaba por lema 'I tu, qué pintes?' también tenía una escena dedicada al pintor de Figueres.

En 2018 Dalí y su imponente bigote también presidieron la falla de Ribera-Convento Santa Clara (Telefónica) en su céntrica demarcación situada frente a la Estación del Norte, en este caso, reproducido por el artista Javier Álvarez Sala-Salinas (Javito).

Y en 2021, el artista de Burriana Vicente Martínez Aparici en la falla que llevaba por lema 'Collage', y que será recordada por la figura de una imponente aviadora, también guardó una escena para destacar al genio del surrealismo, recordando la imagen que el fótografo Philippe Halsman hizo a Dalí con su prominente bigote.

Un pintor ilustre como Joaquín Sorolla también ha tenido un reconocimiento destacado en el mundo de las Fallas. «Pepet hizo un homenaje al pintor valenciano en la plaza del Ayuntamiento en 1996 con una gran cabeza y sobre el sombrero, iban los personajes femeninos con trajes blancos que pasean por la playa que tanto pintó», añade Esbrí.

Ya más recientemente, en 2023, el artista Escif sorprendió con un gran busto de Sorolla en la falla Plaza de la Reina (Tío Pep), un proyecto que tenía como lema 'El Mirador' y que se hizo justo el año en que se conmemoraba el centenario del fallecimiento del artista. Fue una falla que se podía visitar, ya que los ojos de Sorolla se convirtieron en ventanas.

Pieza central de Sorolla, en la falla municipal infantil de Ceballos y Sanabria. Iván Esbrí

Miguel Santaeulalia Núñez también hizo un homenaje al cine en la falla Na Jordana en 1995 donde además de Chaplin, se podía ver a Marilyn, Humphrey Bogart o Buster Keaton y en 1991 en la misma plaza, hizo una escena con una cascada de bustos con actores como Madonna, Jack Nicholson, Woody Allen o Bruce Willis, personajes que han sido habituales como ninot.

Otro icono, esta vez de la música, que también ha servido de inspiración a muchos artistas falleros es Michael Jackson. Así, por ejemplo, como recuerda Iván Esbrí, en 2007 el artista Vicente Llácer reprodujo una figura del cantante de unos 20 metros de altura en la plaza de Na Jordana y el lema del proyecto era «I want to be freak».

El documentalista también destaca que el artista Paco López Albert, en una falla dedicada al mundo del musical, en la plaza de Convento Jerusalén, también destacó a Michael Jackson, a Rita Hayworth o a Buster Keaton.

A nivel local, otros personajes o celebrities que han sido muy reproducidos como ninot han sido, según añade Esbrí, «Joan Monleón, Rosita Amores, Alaska, Lola Flores o directores de cine como Almodóvar o Berlanga».