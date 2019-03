Nobleza en el tendido Rivera. El torero Cayetano Rivera también acudió a la cita. / Tx. Rodríguez El duque de Alba y los empresarios Salvador Navarro y Vicente Boluda se dejan ver en la plaza POR LAURA GARCÉS Sábado, 16 marzo 2019, 01:35

El calor social ya mostró su cara ayer en la plaza, menos lo hizo el del termómetro. Las Fallas están en pleno apogeo y con ellas su feria taurina. Nobles, empresarios, personajes del mundo del toreo, conocidos profesionales, futbolistas, artistas y algún político se citaron al abrigo de la fiesta fallera en una tarde fresca de vísperas de primavera. El duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart no quiso perderse la ocasión de acercarse a la capital del Turia para disfrutar de la corrida reina de la feria. Se sentó en un tendido en el que también se vio a la marquesa de Vega de Anzo, Pilar Vega, ya habitual de la fiesta. Repitió en la plaza, donde estuvo el año pasado con Lili, esposa del ganadero Samuel Flores, suegro de Adolfo Suárez Illana, también gran aficionado a los toros que no faltó a la cita de 2018. En esta feria aún no se le ha visto, pero quién sabe.

Si hay un sector en el que la afición taurina se deja sentir, ese es el de los empresarios. Ayer volvió a demostrarse en la calle Xàtiva con notoria presencia valenciana, sin que faltara algún visitante llegado de Madrid. Encabezaba la representación Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Se le vio repartir muchos saludos y también departir amigablemente con los más cercanos a su localidad. Muy cerca tuvo a otro rostro conocido, en el ámbito de los empresarios y en el de los fieles a la plaza, como es el veterano Manolo Bertolín, que acaba de recibir el máximo galardón entre los vendedores de BMW en Europa. Tampoco faltó el joyero Carlos Giménez.

Y siguiendo la ya larga tradición en barrera -justo detrás de donde descansaban los capotes de paseo-, se sentó el armador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresario (AVE) Vicente Boluda. Llegó a la plaza junto a su pareja, Esther Pastor. Les acompañaba Pedro Trapote, conocido empresario de la capital de España, cuya afición taurina es bien conocida y ayer la confirmó con su asistencia a la séptima de abono.

También se desplazó a Valencia el doctor Martínez Bourio, médico de la plaza de toros de Bilbao. Acudió en compañía de su colega en Valencia, Fernando Carbonell. Fueron de los primeros en llegar. Acudió también el nuevo jefe Superior de la Policía Nacional, Jorge Zurita Bayona.

Entre los reconocidos profesionales de la ciudad, que tampoco suelen perderse la feria, se descubrió al presidente del colegio de arquitectos de Valencia, Luis Sendra. Entre los rostros más populares se descubrió a los humoristas Fernando Esteso y Paco Arévalo. El deporte también tuvo su presencia con David Navarro y Juanfran, ambos exfutbolistas del Valencia CF y el Levante UD.

Acudieron políticos, pero no muchos. Tal vez esperan al fin de semana y el día de San José, de manera que entre hoy y el martes, en plena ebullición de la fiesta, se dejen ver por la plaza. Algunos prefirieron no esperar tanto, o quizás hasta repitan. Habrá que estar atentos, ya sea a nuevas entradas o a reiteraciones. De momento, ayer se pudieron ver los rostros de Mamen Peris, de Ciudadanos; los socialistas Paco Vilar y Manuel Mata; y el popular Modesto Martínez.

Lo dicho, el ambiente social empezó a calderarse ayer viernes. Ahora a esperar que los termómetros sigan el mismo camino, pues la de ayer fue más tarde de chaqueta -y no sólo de primavera- que de gafas de sol. Ya se sabe, en esta plaza la brisa, como tantos aficionados, suele ser puntual y fiel.