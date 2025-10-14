Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer mañana ante el Supremo
Carmen Prades, contempla las muestras de tejidos en Vives y Marí, junto a su padre, Carlos Prades, y su madre, Carmen Gil. JCF/ Armando Romero

Carmen y Marta dan el 'sí quiero' al color de su espolín

Las falleras mayores de Valencia 2026 han visitado los telares de Vives y Marí, junto con sus padres, para que empiece a tejerse la indumentaria que lucirán en la exaltación

Lola Soriano Pons

Martes, 14 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Seguirá siendo un secreto, el mejor guardado de toda fallera mayor de Valencia, pero las embajadoras de las Fallas de 2026 ya saben de qué ... color será el espolín que lucirán el día de su exaltación en el Palau de la Música.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  3. 3 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  6. 6 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  7. 7

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 1.000 l/m2 en apenas 20 km2
  8. 8 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  9. 9 Aemet actualiza la previsión del tiempo para esta semana en la Comunitat: ¿Hasta cuándo lloverá?
  10. 10 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carmen y Marta dan el 'sí quiero' al color de su espolín

Carmen y Marta dan el &#039;sí quiero&#039; al color de su espolín