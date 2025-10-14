Carmen y Marta dan el 'sí quiero' al color de su espolín

Seguirá siendo un secreto, el mejor guardado de toda fallera mayor de Valencia, pero las embajadoras de las Fallas de 2026 ya saben de qué ... color será el espolín que lucirán el día de su exaltación en el Palau de la Música.

Esta mañana las dos jóvenes, que todavía están asumiendo la representación que van a llevar durante todo el año de la ciudad de Valencia, han visitado la empresa Vives y Marí para dar el 'sí quiero' al color que les identificará durante el reinado. Después de varios días de lluvia intensa, el sol ha salido ya con fuerza para sonreír a las dos protagonistas.

Aunque la noche, tras la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a las dos jóvenes elegidas fue larga y hubo celebración en los casales, a las 9 de la mañana Carmen, acompañada de sus padres, Carlos Prades y Carmen Gil, han asistido puntuales a la cita porque era un día muy importante.

carmen y Marta escogiendo los colores en Vives y Marí, y beso de la madre de Marta a la fallera mayor infantil de 2026. JCF/ Armando Romero

La elección de Carmen ha sido rápida, tenía muy claro el color que iba a escoger. Vamos, que iba a tiro hecho. Acto seguido también ha tenido que escoger el dibujo y el color de fondo del segundo traje oficial que también tejerá la firma Vives y Marí.

Juanvi Aznar, Rafa Marí y Amparo Sánchez le habían preparado cuatro muestras y cinco bocetos para escoger el dibujo que estrenará la joven y el color que destacará en el tejido.

A las 11.30 horas llegaba el turno de Marta Mercader, que también se ha desplazado con sus padres, Salva Mercader y María Roig, después de vivir una tarde de ensueño con el encargo de representar a los niños falleros de Valencia.

Para tejer a mano los espolines, Vives y Marí tendrá que invertir más de 800 horas de trabajo.

Posado familiar de Carmen y Marta con sus padres y con los responsables de Vives y Marí, Juanvi Aznzar, Rafa Marí y Amparo Sánchez. JCF/ Armando Romero

La elección de Marta también ha sido rápida. Han visto las posibilidades de tres colores y de inmediato se ha enamorado de uno de ellos. Y acto seguido, igual que Carmen, ha vistomuestras y bocetos de los dibujos del segundo traje oficial y ha elegido un diseño y un color que, en este caso, estrenará en la exaltación de Carmen Prades.

En las dos visitas ha estado presente el secretario general de la Junta Central Fallera, Nico Garcés, que ha podido comprobar la emoción que tenían tanto Carmen y Marta como sus familiares.

En cuanto a la confección de las telas, no hay que olvidar que la firma Montaña Caballero coserá los primeros trajes oficiales de Carmen y su corte y, como anécdota, será la madre de Paula Castell (corte mayor de 2026) la que tenga el honor de confeccionar estos trajes. Y el segundo traje oficial lo coserá El Vestidor Faller. Las telas de la corte mayor serán de Sedería Tradicional Valenciana.

Las telas de la corte infantil serán de Compañía Valenciana de la Seda. El primer traje de las infantiles lo coserá La Joia Indumentaristes y el segundo oficial, Amparo Fabra tras la renuncia de Jorge Fabuel.