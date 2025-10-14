Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Carmen Prades (FMV 2026) y su corte de honor.

Carmen Prades (FMV 2026) y su corte de honor. Iván Arlandis

Noche de consejos, posados y abrazos

En Alberique-Héroe Romeu la emoción les llevó a dejar el móvil en el suelo a la espera de la llamada y en Convento, el fin de fiesta acabó con un refrigerio

P. Alcaraz/ L. Soriano

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:13

Comenta

Está de sobra acreditado que no hay nada en este mundo que pueda tumbar a las Fallas. Esta fiesta tiene un espíritu singular que resiste ... contra viento y marea. Y es que durante la Telefonada que tuvo lugar anoche se volvió a demostrar. Ni las alertas meteorológicas provocadas por las últimos coletazos la dana Alice ni sus fuertes lluvias que arreciaron sobre Valencia, amenazando con tener que posponer el acto en el que se iba a conocer a las falleras mayores de Valencia para el año que viene, ha podido con la ilusión de las 13 niñas y 13 mujeres a las que una llamada les ha cambiado la vida para siempre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  4. 4 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  10. 10 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Noche de consejos, posados y abrazos