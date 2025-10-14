Noche de consejos, posados y abrazos

Está de sobra acreditado que no hay nada en este mundo que pueda tumbar a las Fallas. Esta fiesta tiene un espíritu singular que resiste ... contra viento y marea. Y es que durante la Telefonada que tuvo lugar anoche se volvió a demostrar. Ni las alertas meteorológicas provocadas por las últimos coletazos la dana Alice ni sus fuertes lluvias que arreciaron sobre Valencia, amenazando con tener que posponer el acto en el que se iba a conocer a las falleras mayores de Valencia para el año que viene, ha podido con la ilusión de las 13 niñas y 13 mujeres a las que una llamada les ha cambiado la vida para siempre.

Como siempre, la Telefonada ha estado plagada de detalles con las que también se escribe la historia de las fiestas josefinas.

En Alberique-Héroe Romeu han descubierto un nuevo método de recibir la llamada de la alcaldesa, que quién sabe si será repetido por otras fallas de ahora en adelante teniendo en cuenta que su candidata, Marta Mercader Roig, ha sido elegida como fallera mayor de Valencia.

Su hermano Borja no daba crédito y explicó que los falleros decidieron dejar el celular en el suelo del casal porque, con toda la sinceridad del mundo, la elección de Marta «era una cosa que no nos esperábamos para nada».

«No se pierde nada de las Fallas. En el año de fallera mayor infantil no se perdió ni un sólo acto. Ya podía estar mala… Se dobló el tobillo, se hizo un esguince. Empezó la procesión en silla de ruedas y dijo, que tenía que entrar de pie, con un dolor que se moría, pero entró de pie«, explicó Rosa, la abuela materna de Marta sobre el fallerío de su nieta.

Los consejos de nada más y nada menos que todas unas falleras mayores de Valencia como Lucía García y Berta Peiró no faltaron en esta cita para alentar a sus sucesoras.

Berta Peiró, Carmen Prades y sus cortes; Carmen y Marta Mercader, con sus cortes y miembros de JCF y abrazo de Carmen y Marta. Iván Arlandis

Lucía, que desde ya puede estar orgullosa del capítulo que ha protagonizado en la historia de las Fallas, le comentó a Marta, su más que digna sucesora, «que disfrute mucho de este año porque es inolvidable, que se lo crea».

La noche estuvo plagada de anécdotas. Un momento muy entrañable fue cuando Laura Segura (FMV 1994) y hermana del presidente de Convento, Francisco Segura, se fundieron en un abrazo. «El primer consejo que le he dado es que disfrute de cada momento porque los doce meses pasan muy rápido y para la proclamación, le he comentado que siga soñando».

La fallera mayor de Valencia 2025, Berta Peiró, también se mostró muy cariñosa con Carmen. «Ya la conocí en la exaltación de Convento y me enamoró. Estuvimos hablando de gastronomía y tenemos pendiente quedar para comer un arroz al horno, uno de nuestros platos preferidos». Aseguró que su sucesora es una «chica súper preparada y me pongo a su disposición para cuando me necesite».

Muy cerca estaba compartiendo los momentos mágicos Trini Ferrer Roig, fallera mayor infantil de Convento 2026, quien no dudó en elogiar a Carmen. «Es una chica maravillosa. Y ha disfrutado de su año de reinado. Es muy guapa y toda su familia está volcada en la falla», indicó. Además, también pudo posar con ella, momento que inmortalizó en una foto su madre, Hortensia Roig.

Carmen Prades con Francisco Segura, presidente de Convento, y Trini Ferrer, FMI de Convento 2026; abrazo de Berta Peiró y Carmen Prades y momento de complicidad entre Laura Segura (FMV 1994) y Carmen. LP

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, que estaba feliz en su casal, afirmó que Carmen «lo hará fantásticamente bien. La verdad es que las trece chicas están muy preparadas, pero sólo puede salir una» y de Marta añadió: «Me han hablado muy bien de ella. Soy muy chiquero y nos dedicaremos a hacer trastadas», bromeó.

El jurado de las candidatas mayores también describieron a Carmen con adjetivos halagadores. Xelo Salavert dijo que es «elegancia»; Beatriz Donay destacó su «educación»; Sandra Muñoz valoró su «honestidad»; Gloria Arenas valoró su «discreción»; José de la Guía «su saber estar» Beatriz Ramos detalló que es «ideal, lo más cercano a la perfección» y Carolina Albiach indicó que «tiene muchos adjetivos que la describen como elegancia, saber estar y mucho sentido de la responsabilidad».

El presidente de Convento afirmó que este año «no se puede pedir más en un ejercicio» y destacó la pasión que siente por las Fallas. Y el artista fallero David Sánchez Llongo comentó que a Carmen «le encanta el trabajo de taller, la falla. Venía cada tres semanas a visitarnos. Es muy de plantà».

El fin de fiesta fue un refrigerio para todos los presentes y le esperaban con ganas de abrazarla sus amigos de la falla, Malena, Laura, Paula, Álvaro, Ali, Jota y Carmen, que dijeron que su amiga y ahora fallera mayor de Valencia 2026 «destaca por su brillo, su humor, su cercanía y por ser buena amiga».