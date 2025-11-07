El Bando Fallero prohíbe las verbenas nocturnas a las comisiones Plaza del Patriarca, Linterna y Mercado Central

Sólo falta la firma final, pero ya se conocen los puntos novedosos que incluirá el Bando de Fallas de 2026. Entre los cambios principales destaca ... que finalmente sí se prohíben las verbennas nocturas en tres puntos: Plaza del Patriarca, Mercado Central y Linterna-Na-Robella.

Eso sí al resto de comisiones de los sectores de La Seu-La Xerea-El Mercat, el Pilar-Sant Francesc y El Carmen, un total de 38 comisiones, sí se decide dejar en recomendación y no en prohibición -como quería inicialmente la Policía Local de Valencia- la realización de verbenas vespertinas. Por tanto, no se les impide organizarlas por la noche, pero se les recomienda que mejor se hagan por la tarde.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha explicado esta medida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y ha detallado que aunque inicialmente la prohibición de las verbenas nocturnas «iba a afectar a 41 comisiones, después de hablar con las fallas que se podían ver afectadas y con los responsables de la Policía, se ha conseguido reducirlo sólo a tres casos».

Ballester ha justificado la medida en el hecho de que son las tres fallas «donde había informes de la Policía Local porque recibieron sanciones y hemos tenido que trabajar el tema con ellas».

El concejal de Fallas ha recordado que Linterna en los dos últimos años ya se había pasado a hacer ytardeos; «otra ya no hacía verbena», en referencia a Mercado Central y «en el Patriarca ya les hemos dicho que no se le deja sin verbena, pero tendrá que ser vespertina», por lo tanto, no hará por la noche. Y ha añadido que en este último caso «había que prestar especial interés».

El resto de comisiones de Valencia podrá hacer verbenas los días 7, 14 y entre el 16 y 18 de marzo. Eso sí, ha recordado que algunos presidentes manifestaron la idea de por qué no cambiar el 14 de marzo (sábado) por el domingo 15 de marzo, pero Ballester ya dijo que para estudiarlo tendrían que presentar una propuesta en la próxima asamblea de presidentes para que se sometiera a votación. Por eso, hoy ha recordado que «salvo que la asamblea de presidentes determine otros días, se dejarán los ya indicados».

Además, ha añadido que «en ningún caso podrían ser más de cinco días de verbenas».

En cuanto a las obras públicas en la calle, no se permitirán entre el 7 y 19 de marzo. Y en César Giorgeta y Pérez Galdós, los trabajos «se suspenderán del 7 al 22 de marzo y se retomarán el día 23. Es algo que se ha consensuado con la empresa y con distintos servicios del Ayuntamiento, como Movilidad y Policía».