Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo
Verbena en una falla, en imagen de archivo. EFE/ Alberto Saiz

El Bando Fallero prohíbe las verbenas nocturnas a las comisiones Plaza del Patriarca, Linterna y Mercado Central

Las obras de reforma de Giorgeta y Pérez Galdós se paralizarán entre el 13 y 22 de marzo y se retomarán el día 23

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Sólo falta la firma final, pero ya se conocen los puntos novedosos que incluirá el Bando de Fallas de 2026. Entre los cambios principales destaca ... que finalmente sí se prohíben las verbennas nocturas en tres puntos: Plaza del Patriarca, Mercado Central y Linterna-Na-Robella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  8. 8 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  9. 9 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  10. 10 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Bando Fallero prohíbe las verbenas nocturnas a las comisiones Plaza del Patriarca, Linterna y Mercado Central

El Bando Fallero prohíbe las verbenas nocturnas a las comisiones Plaza del Patriarca, Linterna y Mercado Central