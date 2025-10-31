Las fallas del centro histórico, aliviadas por la autorización de las verbenas nocturnas

La palabra que más se repite este viernes entre las comisiones fallera del centro intramuros, tras conocer que en el Bando Fallero de 2026 finalmente ... no se recogerá la prohibición general de hacer verbenas nocturnas de esta parte de Valencia y que la medida se quedará en una recomendación, es la de 'alivio'.

Este avance se produjo el jueves, después de que el concejal de Fallas, Santiago Ballester, se reuniera con mandos de la Policía Local de Valencia para tratar de suavizar el tema después de que en un informe los agentes hablaran de prohibir las verbenas de noche y la obligatoriedad de pasarlas por la tarde.

No hay que olvidar que la propuesta inicial levantó malestar en las 40 fallas que se podían ver afectadas y así se manifestó en la asamblea de presidentes celebrada la semana pasada. Entonces los presidentes trasladaron argumentos como que se sentían discriminados, que las actividades musicales por la tarde impedirían hacer juegos y actividades por las tardes para los niños y también se señaló que si se pasaba la actividad musical a las tardes, podría solaparse con actos falleros colectivos en le centro y que se podría generar un problema mayor.

Este malestar y los argumentos fueron trasladados este jueves por Ballester a los mandos policiales y, finalmente, se permitirán verbenas nocturnas intramuros y se cambia el nombre de 'tardeos' por el concepto de verbenas vespertinas, que pasarán a ser recomendables.

Eso sí, a pesar de que decae la prohibición general de verbenas nocturnas en esta zona, sí que queda pendiente detallar el caso de entre tres y cinco fallas que, por distintas circunstancias, entre ellas la proximidad de monumentos faltará ver si no podrán escapar de la prohibición de hacer estos eventos musicales.

Desde la agrupación de La Seu-Xerea-El Mercat, su presidente, Tono Fagoaga, explica que «sí estamos aliviados a nivel general, pero ahora tendremos que seguir sentándonos para tratar problemas puntuales em algunas comisiones para ver si se pueden aplicar medidas porque hay fallas que ya llevan tiempo impulsando iniciativas como poner carterías para indicar dónde están los baños, dejar las luces encendidas para evitar problemas o que propusieron hace ya tiempo poner vallas y vigilancia, como finalmente se ha ido haciendo».

Como describe se ha avanzado porque «el cambio ha sido de pegar machetazo a entrar a mirar el tema con bisturí para ver qué se hace».

Andrea Mínguez, de la agrupación de fallas del Carmen también considera el cambio de prohibición a recomendación de las verbenas nocturnas como «un alivio». Y añade que «esperamos que no se vuelva a plantear de cara al año que viene ese asunto y que se quede en recomendación, como en el barrio de Ruzafa».

José Felipe Villanueva, de la agrupación El Pilar-Sant Francesc, asegura que también están contentos con el cambio «porque una cosa es una recomendación y otra una prohibición taxativa». También detalla que ya hay varias fallas que «ya tenían pensado pasarse a las verbenas vespertinas y la mayoría en el sector las hace dentro de la carpa, pero hay otras que les viene mejor por la noche».

El presidente de la Interagrupación de Fallas, Fernando Manjón, también asegura que están contentos con la decisión, «aún así, habrá unas pocas fallas que falta concretar que por distintas circunstancias van a tener que pasarse a las verbenas de tarde».

Atajar las batucadas y música callejera con altavoces sin permisos

Eso sí los colectivos falleros también reclamaron al Ayuntamiento de Valencia que se tomen medidas para atajar las concentraciones musicales que se organizan en el centro, sin contar con permisos ni vinculados a las fallas, como por ejemplo batucadas o grupos que sacan los altavoces de gran formato y montan fiestas, sin contar tampoco con limitadores de sonido e incluso algunos de ellos lucrándose con ello o pasando el plato. Unos grupos que, además, cuando se concentran han llegado a generar problemas ac olectivos falleros a la hora de concentrarse para ir a la Ofrenda a la Mare de Déu.

En este sentido, el Ayuntamiento, tras escuchar las peticiones, tomará cartas en el asunto de estos grupos que organizan actos musicales con altavoces o batucadas y se vigilarán zonas como María Cristina, Marqués de Sotelo, Mercado Central y distintas áreas donde se les ha visto en años anteriores para recordarles que no está permitido y evitar que se produzcan concentraciones y sobre todo ruido, ya sea por la noche o al mediodía, momento destinado al descanso en el que no se deja ni tirar petardos.

Punto de vista vecinal

Si para la parte fallera supone un alivio el que no se prohíban de forma general las verbenas nocturnas intramuros, desde la Federación de Vecinos de Valencia, tras conocer la iniciativa, consideran que no está claro.

La presidenta vecinal, María José Broseta, opina que «lo que se debe de priorizar es la seguridad». Por eso, afirma que «creemos que se deba de quedar en el Bando Fallero como recomendación generalizada, sino lo que diga la Policía que es lo mejor. Abogamos por prohibirlas en los puntos más conflictivos porque debe de primar la seguridad, y eso es lo que diremos si vuelven a convocarnos a otra reunión de elaboración del Bando de Fallas».