Celebración de una verbena, en iimagen de archivo. EFE/Alberto Saiz

Las fallas del centro histórico, aliviadas por la autorización de las verbenas nocturnas

La presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia afirma que abogan por «prohibir los puntos más conflictivos porque la seguridad es lo prioritario»

Lola Soriano PonsValencia

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:35

Comenta

La palabra que más se repite este viernes entre las comisiones fallera del centro intramuros, tras conocer que en el Bando Fallero de 2026 finalmente ... no se recogerá la prohibición general de hacer verbenas nocturnas de esta parte de Valencia y que la medida se quedará en una recomendación, es la de 'alivio'.

