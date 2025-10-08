Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Amparo Fabra Morales, con su equipo en la tienda de indumentaria. JCF

Amparo Fabra hará los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte tras la renuncia de Fabuel

La sanción al indumentarista que declinó seguir adelante con el encargo se queda en la incautación de los 575,90 euros de la fianza

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:32

Comenta

La Junta Central Fallera ya tiene nueva firma para confeccionar los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y sus doce compañeras ... de la corte, tras la renuncia formal del indumentarista Jorge Fabuel la pasada semana.

