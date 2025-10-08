Amparo Fabra hará los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte tras la renuncia de Fabuel

La Junta Central Fallera ya tiene nueva firma para confeccionar los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y sus doce compañeras ... de la corte, tras la renuncia formal del indumentarista Jorge Fabuel la pasada semana.

La costura corresponderá a la firma Amparo Fabra, que en la actualidad lo gestiona Amparo Morales. Esta empresa se suma al listado de indumentaristas oficiales que ya trabajan en la preparación del ajuar fallero de las elegidas, ya que esta pasada semana incluso tomaron medidas a las niñas y a las jóvenes. De este modo, se zanja y resuelve el asunto antes de la 'telefonada' de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a las dos jóvenes elegidas que está prevista para el lunes 13 de octubre.

Este paso se ha podido dar tras la resolución del contrato con Fabuel, tras declinar este continur con el encargo. Acto seguido se recuperaron las telas que se custodiaban en su taller y se invitó a tres empresas a participar en la propuesta y finalmente se ha acordado hacer un contrato menor con Fabra, que tendrá que crear trece segundos trajes oficiales y trece jubones por un importe algo superior a los 13.000 euros.

Trayectoria de Amparo Fabra

Cabe recordar que Amparo Fabra Indumentaria abrió sus puertas en 1987 en la calle Mestre Gozalbo, 14 y, desde entonces, ha sido todo un referente dentro del mundo de la indumentaria valenciana. En la actualidad, en su taller se preparan, cortan, montan, cosen y terminan cada una de las piezas. Todas y cada una de ellas se realizan según patronaje del siglo XVIII y siglo XIX, basándose en piezas originales que guardan en su archivo personal.

El equipo de Amparo Fabra lo forman doce profesionales encabezados por Amparo Morales Fabra, que sigue los pasos de su madre, la gran Amparo Fabra.

No hay que olvidar que desde sus inicios, Amparo Fabra ha sido una investigadora de la indumentaria valenciana, tanto de hombre como de mujer, contando entre sus clientes a muchas familias, llegando a vestir ya a tres generaciones en una misma familia.

Entre sus clientas destacadas, numerosas falleras mayores de Valencia y cortes de honor. Desde Ruth Galán (FMIV98), pasando por Laura M.ª Ortega (FMIV04), Lucía Gil (FMV06), María Berbel (FMIV09), Laura Caballero (FMV11), Begoña Jiménez (FMV13), Raquel Alario (FMV17), Marina Civera (FMV19) o Consuelo Llobell (FMV20/21). Y no sólo eso, tras su reinado, se han sumado muchas otras como Laura Segura (FMV94), Raquel Giner (FMV95), Sandra Climent (FMV97) o Amparo Morosoli (FMIV99).

Además, Amparo Fabra está presente en toda la Comunidad Valenciana ya que tiene clientas en numerosas localidades de nuestra tierra como Benicarló, San Mateo, Requena, Turís, Cullera, Alzira, Xàtiva, Jávea o Denia. Y es que son muchos los clientes que se desplazan hasta su taller para ser aconsejados en la elección de su indumentaria, muy cuidada desde la primera vez que entran en la tienda hasta cuando se termina el proceso de confección.

Amparo Fabra ha conseguido muchos premios y reconocimientos entre los que destaca haber sido finalistas en el premio Nacional de Artesanía o la Aguja de Brillantes del Gremio Artesano de Sastres y Modistas. Esto se suma a la gran labor de la firma para que se conozca la cultura de la seda en Valencia, siendo colaboradores activos en el Colegio del Arte Mayor de la Seda. De hecho, Amparo Fabra fue la primera presidenta de la Fundación tras su rehabilitación durante siete años.

En definitiva, como explican desde la JCF; Amparo Fabra es un valor seguro en el mundo de la indumentaria valenciana que ahora pasa a formar parte de la gran familia de indumentaristas oficiales para las Fallas 2026. Desde la firma han mostrado su ilusión y ganas de poner toda su profesionalidad al servicio de las Fallas de Valencia.

Sanción aplicada a Fabuel

En cuanto a la resolución del contrato con Fabuel, cabe recordar que la pasada semana se explicó que tras rechazar seguir adelante con el proceso, se podría enfrentar, tal como se contempla en la legislación a tres opciones: la incautación de la fianza entregada para formalizar el contrato; la aplicación de una pena máxima de hasta 3.000 euros o la prohibición de presentarse a concursos públicos durante cinco años.

Finalmente, y tras recibir la resolución del contrato y la carta informativa, la sanción se ha quedado en la incautación de la fianza que era de 575,90 euros.

No hay que olvidar que el propio indumentarista solicitó que, al haber comunicado el incumplimiento en una fase muy temprana, antes de la toma de medidas a las protagonistas, se le aplicase esta penalidad de la incautación, como así ha sido, y no se le ha comunicado ninguna otra de las penalidades contempladas.

Como ya avanzó LAS PROVINCIAS, la renuncia formal se presentó dos días después de la gala de elección de candidatas a falleras mayores de Valencia 2026 del Roig Arena. Tal como explicó el propio indumentarista, Jorge Fabuel, había decidido renunciar poque no se encontraba con fuerzas e ilusión para afrontar este encargo que partió del Ayuntamiento. Lo justificó por el volumen de trabajo que tenía en su taller y decidió centrarse en sus clientas.

Renuncias de anteriores ediciones

No es la primera vez que la JCF tiene que actuar con cierta urgencia. Y tampoco es la primera vez que un indumentarista renuncia a realizar los trajes de las cortes y la fallera mayor, una vez adjudicado el concurso.

A principios de la década de 2000, en el año 2003, estaba previsto que fuera la firma de indumentaria ZEL, que estaba en la avenida del Oeste, una firma que ya no existe tras la jubilación de los propietarios pero que era de gran renombre e incluso vistió en varias ocasiones a Nuria Llopis (FMIV 2006), también renunció a confeccionar los trajes de la corte infantil.

La renuncia se produjo en los días posteriores a la gala de elección de candidatas a falleras mayores de Valencia, entonces un acto que se celebraba en el Velódromo Luis Puig de Benimàmet. Consultado el tema con su propietaria ya jubilada, Charo Cebrián, recuerda que se produjo «por distintas circunstancias personales y familiares de salud».

Ya, más recientemente, en 2019, la indumentarista Esperanza Pradas, también renunció a la confección de los trajes de la fallera mayor de Valencia y su corte, pero en esta ocasión en una fase más avanzada del proceso, porque ya estaba en marcha el proceso de costura, fue en diciembre, cuando quedaba poco para el estreno del segundo traje oficial de las embajadoras de la fiesta en la gala de la cultura.

Entonces se dijo que la renuncia fue por motivos personales y de salud, también para dedicarse en exclusiva a sus clientas e incluso hizo un comunicado pidiendo perdón. Tras la renuncia, se hizo un procedimiento negociado sin publicidad por trámite de urgencia y se contrató con otra empresa. Y la Junta Central Fallera hizo un comunicado donde decía que aceptaba la renuncia «como ejercicio de responsabilidad para salvaguardar el interés de las fallas».

Hay otros ejemplos de actuaciones de urgencia que ha tenido que hacer la JCF, sin ir más lejos en 2024, ya que más de la mitad de los encargos que salieron a concurso quedaron inicialmente desiertos y se tuvo que recurrir al procedimiento abreviado.

Al principio no tenían para las infantiles ni telas, ni zapatos, ni manteletas para el segundo traje oficial ni nadie que cosieran los 26 trajes. Y, en el caso de las mayores, no contaban con empresas para hacer los zapatos, ni manteletas del segundo traje ni quien cosiera este segundo traje oficial. Finalmente se decidió dividir la elaboración de los trajes en cuatro talleres, por épocas del traje y por corte mayor e infantil.