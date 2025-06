205 fallas celebran este fin de semana la fiesta de San Juan

Las fallas de Valencia vivirán este fin de semana la primera entrega de las verbenas y actividades culturales de la fiesta de San Juan. Este ... año serán 205 las comisiones que han sido autorizadas para organizar los festejos este sábado.

Los permisos a un total de 98 comisiones llegaron el miércoles y este mismo viernes, a cierre del horario municipal, se ha dado el visto bueno a 107 más. Eso sí, en esta segunda entrega de permisos, han sido 78 las comisiones que no han recibido ninguna pega, pero habrá nueve fallas que no podrán poner escenario porque no se ha autorizado y otras 19 fallas no podrán poner ningún hinchable o se le han rechazado algunos de ellos por no cumplir los requisitos municipales. A ello se suma una falla que no podrá poner escenario ni tampoco hinchable.

Si bien en total son 176 las comisiones que han pasado el corte sin ningún reparo, por tanto, la mayoría, hay un descontento entre las que no podrán montar el escenario o los hinchables, ya que como indican varias comisiones consultadas, «ha sido este viernes cuando nos han comunicado la decisión de no montar una cosa u otra y no hemos tenido el tiempo exigible de diez días para poder subsanar los posibles errores o la entrega de documentación».

Algunas de estas comisiones han afirmado que al haber recibido este viernes el reparo municipal para algunas de las instalaciones, no podrán montar algunos elementos «que teníamos contratados hace dos meses y en algunos casos supone un gasto de 1.000 euros que no vamos a poder disfrutar».

En algunos casos no han pasado el filtro de hinchables deslizantes acuáticos, en otros casos no se da el visto bueno a una piscina grande o a hinchables multiobstáculos o con casitas de bolas o, por ejemplo, con toro mecánico.

Enfado fallero y aclaración municipal

Desde la Interagrupación de Fallas, su presidente, Fernando Manjón, explica que esta semana «ya trasladé el malestar al Ayuntamiento de la tardanza de dar las resoluciones porque algunos les ha llegado la resolución hace tres días y en otros casos este viernes y eso no puede ser, porque muchas fallas no podrán poner elementos que ya han contratado y no han podido hacer rectificaciones porque no se han dado los diez días de plazo. Ya hemos mostrado nuestra protesta».

Por su parte, en la documentación municipal se aclara que la «documentación incompleta o incorrecta ha exigido realizar nuevos requerimientos a los solicitantes para su subsanación». Y añaden que «la no presentación de la correcta documentación requerida o la no subsanación del requerimiento ha originado, en determinados casos, que no pueda informarse favorablemente instalaciones concretas, lo que impedirá su utilización en el dominio público, al no permitir tener constancia del cumplimiento por las mismas de las exigencias técnicas o y de seguridad».

Diversidad de actos

Entre las comisiones que se va a vestir de fiesta este fin de semana se encuentra la falla Sueca-Literato Azorín, que plantará su tradicional 'faguera' (combinación de falla y hoguera) en su demarcación, un proyecto de Juanjo García que hablará de las guerras, de la corrupción, de la pérdida de valores y con escenas como la recreación de un día de la Crida, donde se reserva una zona para los falleros de corazón y otra para el botellón.

La plantà de esta hoguera comenzará a las 9 de la mañana; a las 10.30 horas harán el almuerzo de la plantà; a las 12 horas se hará la Crida dels faguerers; a las 20 horas un cocktail y cena y a las 23 horas se realizará la cremà de la faguera, que dará paso a la música de Dj Font.

En la falla L'Antiga de Campanar este año también tiran la casa por la ventana y han preparado un programa donde no faltará la música y la pirotecnia.

A las 18 horas darán comienzo a una fiesta con música remember en la calle Aparicio Albiñana con entrada libre. A las 23 horas, los espectadores podrán disfrutar de un piromusical con la empresa pirotécnica Zaragozana. Y a las 23 horas cogerá las riendas de la música la orquesta Montecarlo.

En la falla Exposición-Micer Mascó, a las 10 horas del sábado han preparado hinchables acuáticos infantiles; a las 14 horas montarán la fiesta de la espuma y a las 18.30 horas actuará el grupo 'Todo sucedió un martes'. A las 21 horas harán la cena fallera y a las 23 horas se disparará una mascletà nocturna y dará paso a la cremà de la hoguera y a una discomóvil con Dj Copoví.

La Berni abrirá su fiesta de San Juan a las 10 horas con actividades infantiles. Le seguirá un almuerzo infantil y un tapeo para los mayores. A las 17 horas plantarán la hoguera de San Juan y a las 17.30 horas no faltará una merienda infantil y, posteriormente, habrá un acto de despedida de las falleras mayores y presidente infantil de 2025 y la cremà de la hoguera será a las 19 horas. El cierre será la cena y la música del grupo 'Super ok! 2.0.

En Pintor Segrelles, por ejemplo, el programa de San Juan incluye un almuerzo, la plantà de una hoguera, juegos infantiles y futbolín, la despedida del cuadro de honor, cena y discomóvil.

Y en el Cabanyal, la falla Barraca-Espadán a las 10.30 horas, comenzará la mañana con un almuerzo, le seguirá la fiesta del agua con una gymkana y comida. Por la tarde, a las 19 horas tendrán muy entretenidos a los falleritos con la actividad de diseñar una camiseta, le seguirá la cena y discomóvil con DJ Pablo Cebrián.

Otra comisión, como es el caso de la falla del Pilar, aprovechará este fin de semana para celebrar la fiesta de 'Gent del Pilar' que no pudieron hacer en febrero. Este sábado harán un acto de bienvenida a las 18 horas; a las 20.30 horas, harán una cena y a las 23 horas comenzará una discomóvil.