Clase de estimulación cognitiva. LP

Vuelve el programa de actividades 'Molt + Que Anys'

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

El Ayuntamiento de Massanassa pone en marcha un completo calendario de actividades dentro del programa 'Molt + Que Anys', una iniciativa dirigida a las personas mayores del municipio para fomentar la actividad física, el bienestar mental y la participación social. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población mayor, el Ayuntamiento de Massanassa ofrece un amplio abanico de talleres, clases y salidas activas dentro del programa 'Molt + Que Anys', que se desarrollará desde octubre de este año 2025 hasta junio de 2026. Todas las actividades son completamente gratuitas y están adaptadas a las necesidades e intereses de las personas mayores.

Entre las actividades programadas se encuentran clases de estimulación cognitiva, gimnasia pasiva y de mantenimiento, actividades de caminata bajo el tñítulo de 'Massanassa Camina', talleres de nuevas de manejo de móvil o de bailes de salón y la Escuela de Adultos. Las personas interesadas pueden inscribirse presencialmente en el Auditorio Municipal en las siguientes fechas: martes 23 de septiembre, de 10 a 14 horas, y miércoles 24 de septiembre, de 12 a 14 horas. La ficha de inscripción puede recogerse a partir del miércoles 17 de septiembre en el Centro de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Massanassa o en la Biblioteca Pública Municipal.

Con este programa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el envejecimiento activo y saludable, facilitando espacios de encuentro, aprendizaje y cuidado integral para las personas mayores. «¡Porque en Massanassa, cumplir años es sumar vida!», destacan.

