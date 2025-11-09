Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vuelve el congreso provincial de delitos cometidos sobre mujeres y menores

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21

La Casa de Cultura de Burjassot va a ser la sede, un año más, de la celebración del III Congreso Provincial de delitos cometidos sobre las mujeres y menores que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre. El congreso forma parte de la programación municipal con motivo del 25N y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burjasot, a través de la Concejalía de Igualdad y Feminismo, dirigida por Yolanda Andrés.

Durante ambos días se van a suceder las conferencias y mesas redondas en las que profesionales del mundo de la justicia, la comunicación o la igualdad, entre otros, van a departir sobre aquellos temas, en materia de delitos, que afectan de manera directa, a las mujeres y las y los menores.

Las inscripciones, que ya están abiertas, pueden realizarse a través de la web. Las y los asistentes recibirán un certificado de asistencia al Congreso. En el mismo enlace se puede consultar también el programa íntegro de ambas jornadas, con sus ponentes y los horarios de intervención de cada uno de ellos.

Congreso que comenzará el jueves 20 de noviembre a las 10 horas de manos del alcalde de Burjassot, Rafa García, encargado de la apertura y la presentación del mismo. Tras él, tendrá lugar la primera de las ponencias a cargo de Estefanía Sayago, letrada especializada en Derecho Penal y sobre la mujer. Tras ella, se sucederán el resto de intervenciones hasta las 13.30 horas para retomarlas a las 16.00 horas con la intervención de Yolanda Andrés, Concejala de Igualdad y Feminismo del Ayuntamiento de Burjassot. La primera jornada finalizará a las 19.00 horas tras la ponencia de Isabel Carricondo Antón, especialista en Violencia sobre la Mujer y Acoso. La segunda jornada, el viernes 21 de noviembre, comenzará también a las 10 horas y se extenderá hasta las 20 horas momento en el que Rafa García, Alcalde de Burjassot, procederá a la clausura del mismo.

