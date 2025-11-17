Visita a Ecofira para conocer las novedades en gestión de residuos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

En la mañana del pasado martes 11 de noviembre, el alcalde José Miguel Ferris y el concejal de Urbanismo, Valero Eustaquio, acudieron a Ecofira, la Feria de las Soluciones Medioambientales, celebrada en la Feria de Valencia. La visita tuvo como objetivo conocer de primera mano las innovaciones presentadas en el ámbito de la gestión medioambiental. En su recorrido estuvieron acompañados por el delegado de Valoriza en la Comunidad Valenciana, Mario Corcoles.

El alcalde, José Miguel Ferris, subrayó al término de la visita: «Estamos muy satisfechos con la visita a Ecofira, en la que hemos podido recoger ideas que pueden dar solución a los problemas de los vecinos en su día a día» y añadió que, «nuestro objetivo es continuar modernizando el servicio para que los vecinos perciban cada día un entorno más limpio, ordenado y sostenible».

La Ecofira, integrada en el calendario anual de la Fira de València, es uno de los encuentros de referencia en la Comunitat Valenciana sobre sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos. El certamen reúne a administraciones públicas, empresas y profesionales del sector para presentar nuevas tecnologías, servicios y soluciones destinadas a mejorar la eficiencia en la limpieza urbana, el reciclaje y el tratamiento de desechos. Además, la feria incluye demostraciones, charlas técnicas y espacios de networking que fomentan el intercambio de experiencias y la búsqueda de modelos más sostenibles para las ciudades.

Durante su visita, Ferris y Eustaquio recorrieron el estand de Valoriza, la empresa responsable del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio. Acompañados por Mario Corcoles, pudieron conocer las mejoras incorporadas recientemente en el servicio de limpieza y en la recogida de muebles, cartón y otros tipos de residuos, así como las líneas tecnológicas que la empresa está desarrollando para optimizar estos procesos.

La nueva empresa inició sus servicios el pasado 1 de octubre y, tras un mes y medio de funcionamiento, ya se ha implantado una nueva dinámica de trabajo. Según destacan desde el Ayuntamiento, las mejoras y progresos en la limpieza viaria del municipio son notables y confirman la buena adaptación del servicio.

El concejal de Urbanismo, Valero Eustaquio, destacó el impacto positivo de la nueva gestión: «En apenas mes y medio, hemos visto cómo la nueva organización del servicio empieza a dar resultados. La presencia de Valoriza en Ecofira nos ha permitido conocer nuevas herramientas y tecnologías que podremos valorar para seguir mejorando la limpieza viaria y la recogida de residuos en nuestro municipio».