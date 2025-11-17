Viaje «enriquecedor» del IES Salvador Gadea gracias a las Rutas CAL

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

El alumnado del IES Salvador Gadea de Aldaia ha participado en las Rutas CAL (Científicas, Artísticas y Literarias) del Ministerio de Educación, un proyecto a través del cual el alumnado de primero de bachillerato ha descubierto varias ciudades del norte de España junto al IES Alto Conquero de Huelva. dentro, junto al IES Alto Conquero de Huelva.

Durante el viaje visitaron León, su Catedral y la Casa Botines, disfrutaron de los juegos tradicionales leoneses y exploraron Las Médulas. En Galicia, recorrieron Lugo, A Coruña -con su majestuosa Torre de Hércules- y Santiago de Compostela, donde caminaron los últimos kilómetros del Camino de Santiago, visitaron la Catedral, el casco histórico, el Parlamento gallego y una bodega tradicional.

Como broche final, el grupo llegó hasta la península de O Grove, donde disfrutaron de un paseo en barco por la ría de Arousa y degustaron los deliciosos mejillones gallegos. Todo el trayecto, tanto de ida como de vuelta, se realizó en tren AVE, lo que hizo del viaje una experiencia cómoda y sostenible. Preguntados durante el trayecto de regreso, el alumnado calificaba de «impresionante y enriquecedora» esta «aventura» educativa y humana «dejará huella» en el alumnado, acercándolos a la riqueza cultural y natural de nuestro país.

El alumnado del Gadea compartió con el grupo de Huelva una emotiva presentación sobre Aldaia, recordando juntos lo vivido durante la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y la aportación de los más jóvenes en los peores días de la tragedia. El palmito, con diseño exclusivo, que se entregó durante el final de curso de Gent Jove, el pasado junio, con el mensaje «Gracias» se repartió también aquí como recuerdo y homenaje al voluntariado juvenil. Un objeto llegado directamente de los artesanos abaniqueros de Aldaia, como agradecimiento por toda la ayuda recibida, y como recuerdo de un viaje «lleno de aprendizajes y emociones», a través de este programa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).