Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Una de las charlas de la iniciativa. LP

Tercera de las seis charlas programadas sobre infancia, adolescencia y familia

Extras.

ALDAIA

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

El proyecto del Ayuntamiento de Aldaia 'Infancia, adolescencia y familia' celebró el pasado el 24 de octubre la tercera de sus seis charlas programadas en el Teatre del Mercat. Esta iniciativa estaba destinada a las familias con menores de entre dos y siete años con temáticas como 'Criando con empatía: límites del amor con equilibrio'. Según explican, «se trata de 'reflexionar sobre el establecimiento de límites saludables desde el respeto y la empatía, promoviendo la autonomía infantil». Cabe recordar que la jornada inaugural del proyecto se realizó el pasado 3 de octubre con una sesión sobre la salud mental como base del bienestar infantojuvenil y la colaboración de la especialista Carmen Esteban. Asimismo, el pasado 17 de octubre se realizó una segunda charla dedicada a las familias con menores de entre cero y dos años.

La siguiente sesión se realizará el 31 de octubre bajo la premisa de una 'Educación emocional y emocionante'. En ella, se explicará la importancia de la educación emocional en la crianza i la educación, ofreciendo herramientas para el desarrollo afectivo de los niños, niñas y adolescentes. Contará con Mar Romera, maestra licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional, autora de varios libros sobre la escuela, la infancia y la didáctica activa, presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci y autora del modelo pedagógico 'Educar con tres Cs: Capacidades, Competencias y Corazón'. El quinto encuentro del proyecto se celebrará el 7 de noviembre bajo el lema 'Educación positiva: acompañamiento y entendimiento en la infancia y adolescencia', pensado para las familias con menores de entre ocho y doce años bajo su tutela. El objetivo de esta es comprender los cambios emocionales y sociales de la infancia y la preadolescencia, ofreciendo claves para su acompañamiento. Por último se realizará 'conectando con la adolescencia: herramientas para una relación sana y fuerte', para aconsejar a las familias con menores de entre doce y 16 años y facilitar estrategias para construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tercera de las seis charlas programadas sobre infancia, adolescencia y familia

Tercera de las seis charlas programadas sobre infancia, adolescencia y familia