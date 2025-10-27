Tercera de las seis charlas programadas sobre infancia, adolescencia y familia

Extras. ALDAIA Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Compartir

El proyecto del Ayuntamiento de Aldaia 'Infancia, adolescencia y familia' celebró el pasado el 24 de octubre la tercera de sus seis charlas programadas en el Teatre del Mercat. Esta iniciativa estaba destinada a las familias con menores de entre dos y siete años con temáticas como 'Criando con empatía: límites del amor con equilibrio'. Según explican, «se trata de 'reflexionar sobre el establecimiento de límites saludables desde el respeto y la empatía, promoviendo la autonomía infantil». Cabe recordar que la jornada inaugural del proyecto se realizó el pasado 3 de octubre con una sesión sobre la salud mental como base del bienestar infantojuvenil y la colaboración de la especialista Carmen Esteban. Asimismo, el pasado 17 de octubre se realizó una segunda charla dedicada a las familias con menores de entre cero y dos años.

La siguiente sesión se realizará el 31 de octubre bajo la premisa de una 'Educación emocional y emocionante'. En ella, se explicará la importancia de la educación emocional en la crianza i la educación, ofreciendo herramientas para el desarrollo afectivo de los niños, niñas y adolescentes. Contará con Mar Romera, maestra licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional, autora de varios libros sobre la escuela, la infancia y la didáctica activa, presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci y autora del modelo pedagógico 'Educar con tres Cs: Capacidades, Competencias y Corazón'. El quinto encuentro del proyecto se celebrará el 7 de noviembre bajo el lema 'Educación positiva: acompañamiento y entendimiento en la infancia y adolescencia', pensado para las familias con menores de entre ocho y doce años bajo su tutela. El objetivo de esta es comprender los cambios emocionales y sociales de la infancia y la preadolescencia, ofreciendo claves para su acompañamiento. Por último se realizará 'conectando con la adolescencia: herramientas para una relación sana y fuerte', para aconsejar a las familias con menores de entre doce y 16 años y facilitar estrategias para construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación.