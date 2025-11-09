tercera edición dEl concurso fotográfico 'Sense Barreres' Cocemfe Valencia y Caixa Popular impulsan una nueva convocatoria del certamen tras su cancelación en 2024 a causa de la dana

La Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe Valencia) y Caixa Popular convocan la tercera edición del concurso fotográfico 'Sense Barreres', la iniciativa artística que invita a captar la inclusión de las personas con discapacidad en la cultura valenciana a través de la mirada de una cámara.

El certamen, que en su segunda edición recibió más de un centenar de imágenes, volverá a celebrarse tras su cancelación en 2024 a causa de la dana que afectó a la provincia de València. «Teníamos muchas ganas de volver a impulsar esta iniciativa a la que tenemos tanto cariño y es tan importante para seguir avanzando hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad», ha destacado María José Martínez, presidenta de Cocemfe Valencia.

El plazo para presentar las fotografías permanecerá abierto hasta el martes 9 de diciembre. La imagen ganadora recibirá un premio de 1.000 euros, mientras que la segunda y tercera clasificadas obtendrán 200 y 100 euros, respectivamente.

Como en ediciones anteriores, cada participante podrá presentar un máximo de cinco propuestas que habrán de adaptarse a las definiciones de 'cultura' y 'discapacitat' recogidas en el Diccionari Normatiu Valencià. El envío de las imágenes se realizará a través de la página web de Cocemfe Valencia.

De entre todas las propuestas presentadas, un jurado integrado por miembros de las entidades organizadoras y profesionales de la fotografía, realizará una exposición que podrá visitarse a partir del mes de enero en la oficina de Caixa Popular ubicada en el Carrer Cirilo Amorós de la ciudad de València, y posteriormente recorrerá distintas oficinas de la entidad financiera en las provincias de Valencia y Alicante.

Miguel Montagut, responsable del proyecto 'Sense Barreres' en Caixa Popular, ha señalado: «Este concurso busca visibilizar y concienciar sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, promoviendo una sociedad más inclusiva y sensibilizada. A través de la fotografía, queremos que la gente se acerque a la realidad de las personas con discapacidad y reflexione sobre cómo podemos contribuir a un entorno sin barreras».

Un año más, el Ayuntamiento de Valencia vuelve a colaborar con esta iniciativa, esta vez a través de la Direcció General de Persones amb Discapacitat mediante la colocación de MUPIs informativos por diferentes puntos de la ciudad.