La segunda Feria de las Asociaciones contará con más de 30 entidades

El próximo sábado 22 de noviembre, la plaza Enric Cullell (Parque del Molino) acogerá la segunda edición de la Feria de las Asociaciones de Godella, un encuentro que volverá a llenar las calles de música, cultura, talleres y convivencia ciudadana. Desde las 10 horas, más de 30 asociaciones locales y servicios municipales mostrarán su labor y su compromiso con la vida social y cultural del municipio.

Tras el éxito de la primera edición, la Feria consolida su apuesta por impulsar el tejido asociativo y dar visibilidad a la diversidad de iniciativas que conviven en Godella. Entidades culturales, deportivas, sociales, medioambientales y educativas compartirán espacio para acercarse a los vecinos y fomentar la participación ciudadana. La jornada está diseñada para todas las edades, fomentando la integración y la colaboración entre generaciones.

La jornada comenzará con un desayuno popular a las 9.30 horas, abierto a todo el público con inscripción previa. A partir de ahí, se sucederán diferentes actividades pensadas para todas las edades: a las 11 horas, los cuentacuentos Disparatados ofrecerán una sesión llena de imaginación y humor; a las 12 horas, el mago Larsen presentará su espectáculo 'Tonterías profesionales'; y a las 13 horas, la compañía Titana i l'Empelt llevará al público una propuesta teatral cargada de creatividad y valores educativos.

Para comer, a las 14 horas se celebrará una paella popular, también con inscripción previa. La música será protagonista por la tarde, con las actuaciones de Las Hijas de la Cúmbia (15 horas) y Bankal Sabir (17 horas), que pondrán ritmo y fiesta al cierre de la jornada. Además, habrá espacios de información y sensibilización sobre iniciativas locales y proyectos solidarios, reforzando el carácter comunitario del evento.

A lo largo del día habrá hinchables, talleres infantiles, puntos de comida y bebida, así como espacios informativos de todas las entidades participantes, garantizando una experiencia completa para toda la familia.

La II Feria de las Asociaciones de Godella se presenta como una jornada para celebrar la convivencia, el compromiso colectivo y la riqueza del tejido asociativo local, fomentando el conocimiento mutuo y la cohesión social.