La segunda edición de la Gran Passejà hace vibrar a golpe de pólvora

Extras. GODELLA Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06 Compartir

El pasado sábado, 25 de octubre, Godella vivió la segunda edición de la Gran Passejà organizada por la Asociación Cultural Coetera de Godella en colaboración con el Ayuntamiento.

Mientras que la primera edición del evento estuvo personalizada en las familias Caballer y Brunchú con el objetivo de reconocer su trayectoria, este año, el recorrido sirvió para homenajear al propio municipio como Bressol de la Pirotècnia.

La Passejà arrancó a las 19 horas desde el Ayuntamiento y se prolongó en un recorrido lleno de pólvora hasta la propia rotonda de los pirotécnicos. Las distintas asociaciones de Godella y la banda del Casino Musical formaron también parte del evento que finalizó con el reparto de horchata y 'fartons' para todas las personas asistentes.

La localidad de l'Horta Nord inicia así una tradición que pone en valor la gran tradición pirotécnica del municipio.