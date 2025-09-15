Refuerzo a la limpieza y mantenimiento de imbornales tras el paso de la dana

Extras. ALFAFAR Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11 Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar ha intensificado las tareas de limpieza y mantenimiento de imbornales en distintos puntos del municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje tras el paso de la dana. La finalidad de estas tareas es retirar la suciedad, los residuos y papeles que se acumulan en el interior de los imbornales, que obstaculizan la correcta recogida del agua de lluvia y pueden llegar a provocar inundaciones en la vía pública.

Estos trabajos forman parte del plan habitual de conservación y limpieza que se desarrolla durante todo el año en Alfafar, pero se intensifican en periodos concretos, especialmente en otoño, cuando las precipitaciones son más frecuentes e intensas. De esta manera, el consistorio busca anticiparse a posibles episodios de lluvias fuertes y reducir al máximo el riesgo de encharcamientos en las calles del municipio.

La limpieza de imbornales es una actuación clave en materia de prevención. Permite que el agua de lluvia circule con normalidad por la red de alcantarillado y evita que se produzcan acumulaciones que puedan derivar en problemas de seguridad o incomodidad para el vecindario. Tras la dana, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial que ha permitido actuar en zonas prioritarias y garantizar que todos los puntos sensibles estén en óptimas condiciones. Estas intervenciones se desarrollan de manera coordinada con el área de mantenimiento y el servicio de limpieza viaria, de modo que se asegure una cobertura completa de las necesidades detectadas. El refuerzo de personal y maquinaria en los días posteriores a las fuertes lluvias ha permitido agilizar los trabajos y dar respuesta a las situaciones que requerían una actuación inmediata. Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, subraya la importancia de este tipo de medidas: «Tenemos que seguir trabajando de forma constante por un pueblo más seguro y preparado delante de determinadas situaciones e implicado con el bienestar de todas y todos» y recuerda que este tipo de actuaciones se complementan con otras medidas de prevención, como la revisión del alcantarillado en puntos críticos, la limpieza de acequias y zonas de paso de agua, y el mantenimiento de infraestructuras urbanas relacionadas con el drenaje.